Nenkryetari i PD-se, Edi Paloka reagoi lidhur me qendrimin e pandryshueshem te mazhorances per tu perfaqesuar me Taulant Ballen ne bisedimet e Shqiperise me Brukselin

Deklarata e plote e Edi Palokes:







Eshte vertete turp per Shqiperine. Turp qe Tahiri, Xhafaj e se fundmi Balla, diskutohen ne kancelarite e BE si shembuj te qarte se si qeverisja e Edi Rames eshte vene ne sherbim te krimit dhe jo te interesave te shqiptareve per te ecur perpara me reformat drejt Evropes.

Turp qe Rama nuk gjen dot nje minister rendi te pa lidhur me krimin. Turp qe nuk deshiron te gjeje nje deputet i cili nuk eshte sherbetor i krimit, per te perfaqesuar PS ne BE.

Edvin Rama dhe qeverisja e tij jane faqja me e zeze e Shqiperise post komuniste dhe opozita ka detyrimin ti shpetoje shqiptaret nga kjo e keqe.