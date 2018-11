Deputeti demokrat Edi Paloka ka ironizuar dy urdhrat e pare te zv-ministrit te Brendshem, Sander Lleshi, qe lidhet me nje mase drejtuar administrates qe te mos pije kafe ne orar pune dhe nje tjeter per plehrat.

Reagimi i Palokes ne Facebook:







Dhe ne qe kishim dyshime se Lleshi i Rames nuk do ishte efektiv ne detyren e tij te re…

Ne vetem tre dite pune, tre levizje te bujshme ;

Diten e pare nxorri urdher qe administrata te mos pij kafe.

Diten e dyte urdheroi policine qe te merret me plehrat ( jo ato te krimit por me lekurat e bananave qe hedhin qytetaret)

Diten e trete nxorri sqarim per urdherin e dites se pare.

Neser pritet te nxjerre sqarim per urdherin e dites se dyte.

Po diten e peste ?