Paloka i përgjigjet Ramës, i nxjerr disa prej emrave

Nënkryetari i Partisë Demokratike, Edi Paloka, ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Rama, i cili tha se “Po pret me durim provën shkencore të audiopërgjimit nga prokuroria dhe këtu jemi, shqiptarët do shohin e do gjykojnë!”. Përmes një postimi në FB, deputeti demokrat Edi Paloka i përgjigjet kryeministrit Rama, duke u shprehur se ky i fundit gënjeu shqiptarët për vërtetësinë e audiopërgjimit që implikon vëllain e ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj, në trafikun e drogës. “Sa më shumë përpiqet dhe i mbron, aq me shumë zhytet në llumin e tij të krimit. Edvin, je ti qe me “xhevahiret” e tu, nga Elvis Roshi tek Sajmir Tahiri e Fatmir e Agron Xhafa duke punuar per pushtetin dhe pasurine tuaj, punoni dite e nate kunder Shqipërise e shqiptareve. Me 26 maj shqiptaret jane thirrur qe te pastrojne llumin tend Edvin. Priti tek dera…”, shkruan Paloka.

Më herët, Rama akuzoi kryedemokratin Basha se po pengon integrimin e vendit. “Zhytu Lulëzim zhytu, thellë e më thellë, nxirr nga fundi i llumit sa me shume nga keta xhevahirë dhe dërgojua vrap miqve të tu t’i përdorin kundër Shqipërisë!”, shkruante Rama në rrjetin social “Facebook”.