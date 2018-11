Paketa fiskale: Oferta e taksave, ndikimi në buxhet dhe ekonomitë familjare

Çdo ndryshim i shkallëve tatimore ka një efekt të dukshëm në shpërndarjen e të ardhurave sipas klasave shoqërore. Në këtë kuadër edhe ndryshimet e shkallëve si ka ndodhur në dy vitet e fundit kanë patur efekte të ndryshme në shpërndarjen e të ardhurave në familjet shqiptare.

Hapat reformues fiskalë të ndërmarrë deri më sot kanë arritur të përmbushin me mundime arritjen e stabilitetit buxhetor. Sfida e zhvillimit të vendit, që përkon me sfidën për arritjen e standardeve administrative dhe fiskale të Bashkimit Europian e ka pjesë të saj ruajtjen e stabilitetit, por duke e trajtuar si një produkt që vjen nga rritja e cilësisë së shërbimeve. Në këtë optikë të politikëbërjes, reforma e administrimit fiskal është pjesë e sistemit që pritet të ndërtohet mbi një model të ri të prezantuar nga mazhoranca tashmë në vitin e dytë. Përvoja e vendeve që kanë arritur standarde të larta administrimi na tregon, se modeli duhet të ndërtohet duke kopjuar praktikat e administrimit të vendeve që kanë histori suksesi, por në fakt edhe nga dështimet mund të mësohet. Veçanërisht të përshtaten modelet organizative të kompanive private të suksesshme. Kompani të tilla, tashmë janë legjenda në Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Francë, Gjermani, Kinë, Japoni. Ato e kanë bazuar historinë e suksesit mbi të gjitha në ndërtimin e kolonave të administrimit (qeverisjes) të brendshëm. Administrimi tatimor duhet të ndjekë projektet e gatshme duke filluar me (1) ndërtimin e sistemeve vetëvlerësuese; (2) nxitjen e zbatimit të detyrave dhe obligimeve pa kundërshtime nga tatimpaguesit; (3) futjen e menaxhimit sipas riskut të vlerësuar për administrimin; (4) promovimin e vlerave të thjeshta të barazisë dhe ndershmërisë; (5) specializimin me qëllim përsosjen e aftësive (6) kryerjen e shërbimeve sipas segmentimit të tatimpaguesve, që iu përgjigjet nevojave të niveleve të ndryshme sipas kategorive të klientëve.







Politikat fiskale

Propozimet politike fiskale duket se synojnë realizim të ardhurash neutrale. Por, çdo ndryshim i shkallëve tatimore ka një efekt të dukshëm në shpërndarjen e të ardhurave sipas klasave shoqërore. Në këtë kuadër edhe ndryshimet e shkallëve si ka ndodhur në dy vitet e fundit kanë patur efekte të ndryshme në shpërndarjen e të ardhurave në familjet shqiptare. Dhe kjo politikë që përpiqet të rregullojë diçka duhet të bëjë kujdes të ruajë të pandryshuar efektet e politikës paraardhëse. Kur futen ligje të reja në zbatim duhet të komunikohet më përpara nga ofertuesi politik fatura buxhetore dhe sociale, pasi çdo ndryshim prek statuse dhe situata që kanë një zhvillim përpara hyrjes në fuqi të ligjit të ri. Le te marrim shembull ndryshimet e shkallëve tatimore. Oferta politike për ulje (heqje) të shkallëve tatimore u prezantua në tregun politik duke synuar zgjerimin e bazës tatimore (rritjen e regjistrimeve dhe ngushtim informaliteti), por edhe duke tentuar të bëjë një politikë sociale direkte, të prekshme për segmente të individëve të vetëpunësuar apo me punëmarrës familjarë. Por, përtej kësaj kjo politikë nuk u azhurnua dhe pasurua me zhvillimet dhe reagimet e individëve dhe tregut. P.sh. ajo ende nuk është harmonizuar me gjithë tatimet mbi punën dhe kapitalin. Megjithatë, një politike e tillë, sadopak e jep një ndihmë në luftën ndaj evazionit dhe çlirimin e territoreve nga informaliteti. Por, problemi i politikës nuk ka qenë thjesht ulja apo ngritja e tatimeve, por çdo politikë është gërryer nga ndikime të caktuara që vijnë prej angazhimit të luftës ndaj informalitetit. Për çdo mazhorancë është sfidë mbajtja e premtimeve elektorale deri në fund të mandatit. Në fakt, me qëllimin e mbajtjes së premtimeve përpara çdo zgjedhjeje politike, ato kanë dëmtuar sistematikisht edhe ato suksese të shkëputura të reformimeve të administrimit. Pasi çdo mazhorancë e nis pothuajse nga fillimi me administrimin dhe bën dizajnimet e personalizuara në lidhje me politiken fiskale. Dhe produkti në fund të fundit është njësoj si me historinë e derdhjes së kovës së mbushur me mundim.

Oferta politike për taksat

Është fakt botëror, se premtimet elektorale në çdo vend kanë shumë hapësirë euforie dhe mungesë të njohjes së thellë të realitetit. Le të shikojmë premtimet elektorale të mazhorancës aktuale dhe ndikimet e llogaritura në buxhetin e shtetit. Llogaritjet e efekteve të gjithë zbatimeve dhe programit elektoral të qeverisë për ulje dhe zbutje të shkallëve tatimore llogaritet t’i kushtojnë buxhetit të shtetit për vitet e mbetura të mandatit 4-vjeçar deri 120 milionë Euro. Në këtë bllok premtimesh përfshihen si (a) tatimet e hequra apo të zbritura, që lidhen me biznesin me një xhiro vjetore nën 5 milionë lekë, e bërë realitet me një kosto të 20 milionë euro. Po ashtu, edhe me (b) përjashtimet/uljet për tatimin e vlerës së shtuar, e bërë realitet por me një kosto tjetër të paktën 13 milionë euro në vit, (c) mosarkëtimi në po atë vlerë të vjetshme për buxhetin të tatimit mbi të ardhurat nga lojërat e fatit ka një efekt te 25 milionë euro, (d) të përgjysmimit të tatimit mbi dividendin, ende jo i bërë realitet, por nëse behet ka një efekt te 8 milionë euro (e) akcizat e hequra për disa mallra, në vitin që fillon të bëhet ka një efekt te 9 milionë euro si dhe (f) efekte që vijnë nga përjashtime të kufizuara tatimore me vlerë deri 3 milionë. Në këto llogaritje nuk përfshihen efektet nga heqja e referencave doganore ndaj faturave të importit. Ulja apo dhe heqja e shkallëve tatimore duhet të ketë parasysh dhe ambientin ekonomik mbi të cilin gjen zbatim sistemi fiskal aktual. Kështu, në këtë ambient ka segmente dhe grupe të ndryshme tatimpaguesish që përfitojnë ose mbajnë një barrë më të lartë në raport me njëri-tjetrin. Kjo pabarazi brenda të njëjtit tatim është krijuar nga ndërthurja e pastudiuar e politikës fiskale me atë për zhvillimin ekonomik, nga ndërhyrje të caktuara klienteliste të grupimeve politike, si dhe ndërhyrjet e vetë grupimeve të fuqishme të biznesit dhe financave. Mbi të gjitha, çdo mazhorancë duhet të investohet në mbajtjen dhe forcimin e një modeli administrimi që përballon sfidat e tashme dhe të ardhme, por nga ana tjetër shërben edhe si modeli për të rinjtë që aspirojnë të bëhen administratorë të zotë në të ardhmen. Modeli i administratorit afatgjatë dhe me karriere profesionale (pa ndihmën e politikës) mungon ende dhe mbetet sfida më e madhe. Administrata ka nevojë të forcojë ato kapacitete që ka dhe të marrë të rinj që premtojnë të bëhen modele në të ardhmen. Si reflektim, në kuadër të ndryshimeve të ligjeve vlen çdo herë konsiderata e sipërmarrësve, që duhet përfshirë në hapat e procesit që kalon një proces hartimi i paketës fiskale si pjesëtarë me vlera në diskutimet dhe vendimmarrjet, pasi bizneset janë aksionerë me shtetin dhe duhet të zbatojnë kodin e sjelljes në raportet mes tyre.

Rendimenti fiskal

Shqipëria mbetet vendi me barrën më të lartë të taksave në rajon së bashku me Serbinë, por që nuk arrin ta justifikojë atë me të ardhura. Vendi nuk ka arritur asnjëherë të ketë të ardhura më të larta se 28% të PBB-së, duke u renditur i fundit në rajon dhe ndër nivelet më të ulëta të Europës. Ndërsa Serbia, me barrë të taksave të ngjashme me ne, është shteti që arrin të mbledhë të ardhura rekord në rajon, në nivelin e 41.8% të PBB-së të pritshme për 2019-n, sipas raportimeve zyrtare të Ministrisë së Financave Serbe në programin ekonomik të reformave 2018-2020. Mali i Zi pritet të mbledhë 40.1% të PBB-së në projektbuxhetin e vitit 2019. Maqedonia ka një rendiment fiskal prej 29% të PBB-së, që ka ardhur në rënie vitet e fundit, si rrjedhojë e taksës së sheshtë. Taksa ku Shqipëria çalon dukshëm është ajo e kontributeve të sigurimeve shoqërore, që sjell vetëm 5.6% të PBB-së, ndërsa mesatarja e rajonit është midis 8-10% dhe arrin rekord në Serbi me 14.6%. Evazioni nga pagat konsiderohet i lartë në vendin tonë, me pjesën më të madhe të bizneseve që raportojnë paga më të ulëta sesa realja. Niveli i lartë i tatimit mbi të ardhurat, me 23% për pagat mbi 130 mijë lekë e nxiti dhe më tepër evazionin për pagat e larta, duke bërë që shumë individë të regjistroheshin si subjekte të vogla dhe të lëshonin fatura përkundrejt shërbimeve (qeveria po merr masa në Paketën Fiskale 2019 për të luftuar këtë fenomen). Për TVSH-në, Shqipëria, në nivelin 8.8% të PBB-së është më mirë se Maqedonia, por më poshtë se Serbia dhe Mali i Zi. Ky i fundit, që mbështetet në industrinë e shërbimeve (turizmin) arrin të mbledhë një rekord prej 14.6% të PBB-së. Një tjetër taksë e nënmbledhur është akciza, me vetëm 2.8% të PBB-së në Shqipëri, sa gjysma e Serbisë, që ka dhe rendimentin më të mirë. Tatimfitimi ka një rendiment të mirë fiskal në Shqipëri, me gati 2% të PBB-së, në nivele të ngjashme me vende të tjera të rajonit. Shqipëria dhe Maqedonia kanë nivelin më të ulët të tatimit që mbledhin nga të ardhurat, me rreth 2.4% të PBB-së, nga 3.6% që është ky tregues për Serbinë. Ndryshe nga fqinjët, Shqipëria ka një nivel të lartë të taksave të tjera, që vijnë kryesisht nga renta minerale, teksa vendi ka dhënë një pjesë të konsiderueshme të pasurive të tij me koncesion.