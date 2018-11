Problematika shqetësuese e evazionit dhe informalitetit nuk gjen asnjë lehtësim edhe në këtë paketë fiskale. Po ashtu, edhe pse në kushtet kur rritja ekonomike e vendit vlerësohet e lartë, ritmi i rritjes së të ardhurave buxhetore nuk u përgjigjet treguesve të ekonomisë.

Paketa Fiskale e vitit që vjen, më shumë se një dokument integral make up i disa ligjeve pa ndonjë përfitim të ndjeshëm për as për qytetarët as për biznesin e as për arkën e shtetit. Problematika e kahershme dhe endemike e evazionit dhe informalitetit nuk duket se do të atakohet edhe kësaj here, me ndonjë metodë efikase. Sikur të vlerësonim vetëm rastin e përfshirjes së biznesit të vogël në TVSH, që do të vazhdojë të mbetet në fuqi, atëherë të dhënat zyrtare që flasin prej kohësh dëshmojnë se buxheti nuk ka arritur të mbledhë të ardhurat e parashikuara. Edhe në periudhën aktuale, kur rritja ekonomike e vendit vlerësohet e lartë, ritmi i rritjes së të ardhurave buxhetore nga kjo pjesë nuk përkon potencialisht me një rritje ekonomike prej 4%. Kur vlerëson këtë paketë, mund të dallosh pa mëdyshje se ajo thjesht është tërheqje e pjesshme nga disa hapa të hedhura gabim në të shkuarën është e paplotë, pa mekanizmin e duhur dhe pa vlerën efikase. Paketa e re Fiskale i ngjan një “arne” që mbulon të çarat nga konsumimi i qeverisjes së rilindjes, ndaj mbetet si paketë e së shkuarës dhe aspak e së ardhmes.







Taksat që pritet të ndryshojnë

Ministria e Financave në parashikimet e saj për paketën fiskale të vitit 2019, ndër ndryshimet më të rëndësishme që ka bërë janë ulja e dividendit (aktualisht është 15%), dhe rishikimi i kufijve të pagës (sot pagat mbi 130 mijë lekë tatohet mbi 23% që është më e larta në rajon dhe ka krijuar skema shmangieje për ata që kanë pagat e larta. Ndryshime të tjera janë normë e reduktuar TVSH 10 % për importin e autobusëve elektrikë të transportit publik, rregullimi i taksimit për personat fizikë tregtarë; përjashtimi nga TVSH i furnizimit me shërbim nga nënkontraktorët për kontraktorët në industrinë fason etj. Pikat kryesore të ndryshimeve janë si më poshtë: Ligji “Për Procedurat Tatimore”: Dispozitë antishmangie e përgjithshme, me qëllim mos keqpërdorimin e ligjit për përfitime të pandershme fiskale. Reduktimi i mundësive për Planifikim tatimor Agresiv. Dispozita shtesë në legjislacion për taksimin e fitimeve kapitale në lidhje me aktive dhe të drejta që ndodhen në Shqipëri dhe që zotërohen nga jorezidentë shqiptarë, në lidhje me shitjet e kuotave të kompanive, aktiveve apo të drejtave që ndodhen në Shqipëri. Rregullimi i taksimit për personat fizikë tregtarë. Dizenjimi i një skeme që takson të ardhurat pas tatimit (0 % për 5 milionë, 5 % për 5-14 milionë dhe 15 % për mbi 14 milionë). Kjo pasi barra fiskale e një personi fizik është minimalisht 13 % më e ulët se e një investitori në kapital, 6-7 % më e ulët se e një të punësuari dhe maksimalisht pa taksë.

Ligji “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”: Përjashtimi në import i lëndëve të para për fabrikat e prodhimit farmaceutik. Përjashtimi nga TVSH i furnizimit me shërbim nga nënkontraktoret për kontraktorët në industrinë fason. Përjashtimi nga TVSH i importit të makinerive bujqësore sipas listës së miratuar me VKM, nga çdo importues. Normë e reduktuar TVSH 10 % për importin e autobusëve elektrikë të transportit publik. Ligji “Për akcizat” : Rishikime të akcizës për rërat dhe zhavorret bituminoze, duke taksuar atë lloj lënde të parë që zëvendëson nënproduktet e naftës dhe ndikon në ambient. Heqja e akcizës për fishekzjarrët, llambat, pilat/bateritë. Rishikime të nivelit të akcizës për duhanin e përpunuar dhe zëvendësuesit e tij, duhanet me ngrohje, purot. Ligji “Për tatimin mbi të ardhurat”: Rishikim i normës së tatimit mbi dividentin. Rishikim i kufijve të pagës që tatohen me norma të ndryshme tatimore.

Ligji “Për taksat Nacionale”: Ndryshimi i skemës së taksimit të ambalazheve plastike, kalimi nga taksimi i ambalazheve plastike, te taksimi i materialeve plastike, duke e ulur me 2/3 normën ekzistuese. Axhustime në skemën e rentës minerare për industrinë e kromit, me qëllim nxitjen e përpunimit brenda vendit të mineraleve duke shtuar vlerën e tij për eksport.

Politika fiskale dhe administrimi

Nëse shikojmë shpërndarjen e barrës tatimore sipas muajve të periudhave të vitit bie në sy proporcioni i barabartë i shpërndarjes të të ardhurave të paguara nga bizneset. Çdo muaj barra tatimore është te niveli mesatar 8% e totalit të barrës tatimore. Më e ulët barra tatimore është në muajin Shkurt ndërsa më e lartë është në muajin Dhjetor. Ulja në tërësi e peshës specifike të tatimeve mbi konsumin në PBB në vitin 2018 krahasuar me 2014, e specifikisht ulja me 4.35 pikë për qind e peshës së tyre në PBB vjen si rrjedhojë e një shpërndarjeje më të mirë të barrës tatimore midis konsumit dhe punës e kapitalit. Kjo shpërndarje është një fakt që vjen si efekt direkt i politikës për rishpëndarjen e të ardhurave buxhetore nëpërmjet progresivitetit në taksimin direkt, por dhe fillimit të zgjerimit të bazës së kontributeve të sigurimeve, si dhe tatimit mbi të ardhurat personale (pa përfshirë tatimin mbi individin). Megjithatë, baza tatimore është ende larg kapacitetit real të bazës tatimore që duhet të jetë. Në një krahasim të bazës tatimore për TVSH me vendet ballkanike për 5 vitet e fundit, dallohet se ato kanë një numër të regjistruarish (bazë) për TVSH të lartë krahasuar me Shqipërinë, si p.sh. Maqedonia ka një bazë TVSH sa 10.8% e popullsisë, Serbia ka një bazë TVSH sa 5% e popullsisë, Shqipëria ka një bazë TVSH sa 2.7% e popullsisë, Kosova ka një bazë sa 3.3% e popullsisë, Mali i Zi sa 4.8% e popullsisë. Performanca e TVSH është e lidhur me bazën tatimore, por edhe bazat e tatimeve të tjera. Analiza e peshës së TVSH ndaj totalit të tatimeve, e lidhur me bazën e TVSH tregon se kjo peshë vjen në rënie nëse baza tatimore është e gjerë. Por nga ana tjetër, baza e gjerë është tregues i shpërndarjes së barrës tatimore te tatimet e tjera e sidomos te tatimet kryesore në mënyrë më të harmonizuar. Ky fakt provohet nga pesha mesatare që kanë TVSH, tatim-fitimi dhe TAP në të ardhurat tatimore gjithsej, në vitet e fundit. Po cila është qasja e administrimit tatimor shqiptar ndaj zbatimit të politikes fiskale? Barra tatimore ka ndryshuar dhe po fillon të ketë një shpërndarje mbi një bazë më të gjerë individësh, duke patur parasysh peshën e taksave nacionale që bazohen mbi taksimin e karburantit që përdoret nga më shumë se 400 mijë automjete apo tatimin mbi ndërtesat dhe të ardhurat personale të larta. Rritja e peshës së barrës së tatimit mbi vlerën e punës (tatimi mbi të ardhurat personale) dhe ndaj kapitalit (tatimi mbi fitimin) janë efekti që ka prurë tatimi progresiv dhe lehtësimi në tërësi i pagave për punëtorët e pakualifikuar dhe me paga të ulëta, të cilat kanë ndikim si në rritjen e bazës së tatimit, po ashtu edhe në rritjen e fitimit nga bizneset. Në vitin 2015, hyri në zbatim ligji i ri i TVSH-së, i cili ka dhënë edhe ndikimet pozitive në pagesën e TVSH në buxhet, ashtu si prezantohet në tabelën pak më lart. Duke qenë se tashmë jemi prej disa vitesh duke parë zbatimin e politikës fiskal të ndryshuar sipas parimit të taksimit të ndershëm në lidhje me tatimin e kapitaleve dhe të punës, arrijmë të krahasojmë efektet e saj në performancën e mbledhjes së tyre duke kuptuar edhe diferencat që janë midis politikës dhe administrimit. Dhe kush është rezultati i vrojtuar pas krahasimit? Politika e re fiskale duket se ka filluar të orientohet drejt rritjes së presionit fiskal mbi kapitalin, por duke synuar edhe harmonizimin me shpërndarjen e barrës tatimore mbi vlerën e punës, mbi kursimet e individëve kryesisht të pasur, si dhe mbi kapitalet e shoqërive tregtare duke devijuar peshën e taksave dhe barrën tatimore mbi bizneset e vogla, të cilat dy vite më përpara paguanin me të njëjtën shkallë të tatimit sa bizneset e mëdha.

Sistem fiskal eficient: Kur?

Sa më pak ndikon një taksë në vendimet e sipërmarrjeve prodhuese dhe tregtuese, apo në vendimin e konsumatorëve-individë për të blerë dhe kursyer, aq më eficient është sistemi fiskal. A mund te sigurohet kjo eficiencë në jetën tonë të përditshme? Përgjigjja është: Po! Dhe për ta argumentuar këtë besim nevojitet që të plotësohen këto kushte: -zgjerimi i bazës së taksapaguesve të çdo tip tatimi dhe kategorie të ardhurash dhe veçanërisht përfshirja e individëve dhe deklarimi i pasurisë së tyre; -heqja e përjashtimeve tatimore dhe stimulimeve për taksapaguesit e biznesit të vogël, me synim barazinë e peshës që duhet të mbajë secili nga barra fiskale kombëtare; -reduktimit të numrit të shkallëve të taksimit; Por, çfarë ndodh nga ndikimi i taksave në të ardhurat e secilit nëse këto kushte zbatohen? A mund të sjellë mbarësi e gjallëri ekonomike politika aktuale fiskale, duke prurë si rrjedhojë më shumë vende pune, paga më të larta dhe përfitime më të mëdha për individët? Më e para si përgjigje është se sistemi ekonomik mund të nxitet nga modeli fiskal nëse ndodh që ne të kemi transparente barrën fiskale, që mbart çdonjëri prej nesh. Shpërndarja e kësaj barre në proporcion të drejtë me të ardhurat është një pikë kyçe në përhapjen e një ndikimi pozitiv prej taksave. Për të ditur shpërndarjen e barrës, politika fiskale tashmë ka gur themeli të të ardhurave fiskale ende tatimet indirekte. Në këtë mes barra fiskale rëndon ende te konsumatori dhe jo te biznesi, pasi secila nga taksat dhe tatimet indirekte transmetohet te të parët. Nisur nga kjo, kapitalistët e rinj shqiptarë (të pasurit) duhet të paguajnë më shumë taksa se të tjerët. Por sa më shumë duhet të paguajnë? Në përgjigjen e kësaj pyetjeje, analiza orientohet drejt tatimit mbi të ardhurat personale dhe atij nga fitimet prej sipërmarrjes. Por, si ka qenë në vite barra tatimore, në varësi të skemave të përdorura për këto segmente? Nga publikimet statistikore, shikojmë se për taksa proporcionale gjithë taksapaguesit kanë paguar të njëjtën përqindje, pavarësisht nga të ardhurat e tyre, por duke u marrë pjesë tatimi jo të njëjtë nga vlera absolute e të ardhurave të tyre. Në rastin e taksës progresive, shuma e taksës së paguar është më e madhe për të ardhurat e arritura nga punësimi dhe përpjesëtimisht në shuma më të mëdha në raport me të ardhurat që taksoheshin me taksën proporcionale. Më shumë taksa të mbledhura, tarifa më të ulëta për tatimpaguesit është pak a shumë slogani që përdoret për politikat e deklaruara dhe që po tentohen të zbatohen nga qeveria. Përdorja e monopolit të taksimit, duket se po zbatohet në këtë rast në mënyrë më të drejtpërdrejtë në favor të interesave të individëve. Ky monopol i qeverisë po shihet prej tyre, si një e drejtë që do t’u japë mundësi për të rritur kursimet dhe standardin e jetesës së tyre, por në fakt pjesa e taksës në buxhetin e qeverisë mezi e ka rritur nivelin e saj te të ardhurat buxhetore. Ndërsa nevojitet një sistem fiskal eficient në fakt nevojitet që të shikohet ajo çfarë përmban vetë ky term: cilësi, produkt dhe kosto të ulët të mbledhjes së të ardhurave të buxhetit. Në ambientin ku operohet dhe vepron biznesi dhe administrata nuk konstatohet ende që të rezultojë një cilësi e dukshme e administrimit, por duke arritur në nja produkt që limitohet brenda kufijve të një të ardhure buxhetore të varur nga sektori publik dhe investime të shoqërive shumëkombëshe që në fakt Shqipërinë e kanë zgjedhur si një oportunitet për ekspansion të biznesit. Ndërsa elementi i kostos është ende herët që të konsiderohet objekt i analizës, pasi as vetë politikat fiskale nuk e përmendin si një masë matëse të efektivitetit. Por, duhet thënë se kostoja e mbledhjes së të ardhurave buxhetore nuk ka pësuar ulje në vitet e fundit.