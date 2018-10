Padia e opozites drejtuar kryeministrit Edi Rama eshte kthyer ne nje debat qesharak me akuza te ndersjelltra ku nuk mungojne as etiketimet jo etike. Fillimisht ishte Rama qe i quajti depozituesit e kallezimit Spaho dhe Vasili si gjysma gjela. Me pas reagoi Vasili duke e qujtur Ramen njeri me gjysma tru. Se fundmi reagon edhe Spaho, me te njejten gjuhe…

“Sot denoncuam ne Prokurori gjelin e rrjepur te krimit te organizuar ne Shqiperi per Kanosje për shkak të detyrës; Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe Kanosja për të mos kallëzuar, te ushtruara ndaj Nenkomisarit Emiljano Nuhu.

I paska mbushur poturet e Haxhi Qamilit megjithese Prokurorine e ka si fraksion te Rilindjes. Po presim te na tregosh analizat e zerit te Gones. I dergoj Inglizi apo jo? Apo do i dergoje kur te cele gjethi?”, shkruan Spaho ne Facebook.