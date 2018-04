Orinda Huta i kthehet muzikës? Flet vetë këngëtarja!

Është një nga këngëtaret dhe moderatoret më të dashura shqiptare, por kohët e fundit e kemi parë t’i dedikohet më tepër televizionit.

Megjithatë duket se shumë ndjekës nostalgjik të Orinda Hutës si këngëtares, kërkojnë një kthim të saj me një produksion të ri muzikor.







“A do dalësh përsëri në skenë?”,-e ka pyetur një nga ndjekësit. Orinda është përgjigjur duke thënë se do të donte të dilte në skenë me diçka shumë të mirë: “Nuk e kam vendosur akoma, por do punoj për të bërë diçka të bukur”, – ka thënë Orinda.

Mbetet për t’u parë se kur këngëtarja do të sjellë një produksion të ri muzikor.