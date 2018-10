Një ditë pas ngjarjes së rëndë që ndodhi në Bularat të Gjirokastrës, ku pas shkëmbimit të zjarrit me policinë mbeti i vrarë 35-vjeçari Kostandinos Kaçifas, banorët e zonës shprehen të indinjuar. “BalkanWeb” raporton se të gjithë banorët e këtij fshati, ku dje do të mbaheshin festimet për festën kombëtare të Greqisë, kanë reaguar për ngjarjen në fjalë, ndërsa shprehen se i riu nuk duhej të vritej nga policia.

“BalkanWeb” ka arritur të sigurojë detaje rreth lëvizjes së fundit të minoritarit grek, i cili kishte lindur dhe ishte rritur në Bularat, ndërkohë vinte shpesh në vendlindje, pasi vizitonte prindërit e tij. Pak pasi ai hapi zjarr i pari ndaj policisë, pasi qëlloi me armë në ajër, Kaçifas, mori rrugën drejt banesës së tij në fshat. Pasi u vesh me shpejtësi me një uniformë ushtarake, që shërbente mirë edhe për t’u kamufluar ndaj policisë, mori në një çantë mjete luftarake, 3 kariktatore me fishekë dhe më pas tentoi të humbiste gjurmët.







Pas disa orësh kërkimesh, ku në aksion ishte e pranishme FNSH, si dhe RENEA, këta të fundit bënë të mundur lokalizimin e autorit. Pavarësisht thirrjes së policisë për t’u dorëzuar, 35-vjeçari nuk iu bind urdhrit, ndërsa vijonte të qëllonte me armë zjarri, ndërkohë që njëri prej plumbave të policisë e preku në gjoks, duke i shkaktuar atij vdekjen.

“BalkanWeb”po ashtu ka mësuar detaje rreth jetës së minoritarit, i cili para pak kohësh ishte divorcuar, martesë nga e cila kishte një vajzë 10 vjeçe. Ndërkohë, banorët e zonës pohojnë se i riu kishte shfaqur shenja depresioni pas divorcit, por nuk ishte person me probleme të shëndetit mendor.

“Ai vinte shpesh në fshatin e tij, pasi aty jetonin prindërit e tij. Mendohet se ai kishte probleme të depresionit, për shkak të problemeve familjare. Kjo mbetet për t’u verifikuar. Banorët pohojnë se ai kishte probleme të depresionit, jo të shëndetit mendor. Mjafton që të shikosh faqen e tij të ‘Facebook’ vihen re prirjet e tij ekstremiste, pasi ishte pjesë e lëvizjes pro Vorio-Epirit. Në momentin që ai është përballur me policinë, është kthyer në banesë dhe më as është veshur me uniformë ushtarake. Po ashtu ai ka marrë edhe fishekë. Atij i janë gjetur edhe armatime në çantë, mbi 100 fishekë, dy karikatorë të zbrazura. Ai ka marrë goditjeje në gjoks”, raporton gazetarja e “BalkanWeb”.

Ndërkohë, mbrëmjen e djeshme të afërm të viktimës kanë qenë në morgun e spitalit të Gjirokastrës, ku babai ka tentuar të marrë trupin e pajetë të djalit të tij. Metaj raporton se morgu ruhej nga forca të FNSH. Po ashtu bëhet e ditur se ngjarja e rëndë ka ndodhur 600 metra larg banesës së tij në vijë ajrore. Forcat RENEA kanë pohuar se ka qenë e pamundur që ai të neutralizohej, pasi 35-vjeçari gjuante pa pushim me armë. Burime nga prokuroria do të hetojnë nëse kishte mundësi që autori të neutralizohej nga policia, ndërkohë që ngjarja ka përshirë edhe politikën e të dyjave vendeve, Shqipërisë dhe Greqisë.

Kurse shkrimi dhe flamuri grek që shihni në foto, janë ‘vepra’ e fundit e bërë nga Kostandinos Kaçifas. ‘BalkanWeb’ ka siguruar foto nga qendra e fshatit, emri i të cilit është shkruajtur me shkronja greke ‘Bularat’.