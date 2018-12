ONM djeg kryegjyqtarin e Pukës, kërcënonte me SMS…

Karriera e kryetarit të gjykatës së Pukes, Izet Kadana, u vendos në pikëpyetje nga vëzhguesi ndërkombëtar i ONM, Theo Jacobs pas gjetjeve të KPK për figurën e gjyqtarit. Shkak i shpërthimit të Jacobs ishin 19 mesazhe kërcënuese të dërguara nga gjyqtari ndaj një qytetareje, të cilës Kadana i shkruante “a e di ti kush jam unë’ dhe ‘do ta shikosh çdo të bej’.

Më tej kjo qytetare ishte shmangur nga gara për një vend pune, të cilën e kishte fituar bashkëshortja e gjyqtarit. Por mesazhet u interpretuan nga avokati si shprehje e zhgënjimit, çka solli shpërthimin e Theo Jacobs.







“Formulimi i fjalive në mesazhe nuk ishin të një personi të zhgënjyer, por ishin fjalë të dikujt që të kërcënon. Në 36 vjet eksperiencë si gjyqtar nuk kam parë asnjëherë kaq hapur që dikush të përdorë pozitën e tij për të influencuar një vendimmarrje publike për përfitime personale”,- u shpreh ai.

Sipas gjetjeve të KPK, kryetari i Gjykatës Pukë kishte disa nipa me probleme me ligjin, prej të cilëve ai u distancua. Me apo pa avokat, kushdo që del para vettingut nuk shkon asnjëherë i vetëm në betejën e rivlerësimit. Shumica e tyre kanë në krah kolegët.

Eloida Goxhi është kryeprokurore në Berat dhe bën pjesë tek magjistratët e rinj. Seanca e saj publike zgjati pak minuta, përderisa të tre komponentët u vlerësuan të rregullt.

Prokurorja tha Komisioni i Pavarur i Kualifikimit jeton në shtëpinë e prindërve. E vetmja pasuri e 41 vjeçares janë likuditetet në bono thesari me vlerën e 2.2 milionë lekë, të krijuara nga kursimet prej pages. Edhe dy komponentët e tjerë të vettingut, figura dhe aftësitë profesionale rezultojnë në rregull.

Brenda ditës u përball me vettingun edhe prokurori i Prokurorisë së Përgjithshme Alfred Progonati. Prokurori zotëron një apartament në Tiranë dhe një automjet, që të dyja të justifikuara. Përderisa asnjërit prej tyre nuk u dolën probleme, te ata pritet te konfirmohen në detyrë.

Ndërkohë të mërkurën do të mbahen para KPK seancat ndaj 3 kryetareve të gjykatave Korçë, Berat dhe Kurbin si edhe ndaj prokurorit në Prokurorinë e Përgjithshme Adnan Kosova./TCh/