Olti Curri kapet keq me Arminën: Gjendet e shtrirë nëpër shkallë blogerja

Është një nga blogerët më në zë të momentit dhe shumë fansa e adhurojnë për pamjen reale që i jep situatave.

Me postimet në Instagram, Olti Curri na ka treguar situata nga ato të realitetit shqiptar me të cilat blogeri shpesh i ka thumbuar të gjithë nga pak.







Së fundmi Olti është kapur me Armina Mevlani dhe ka vendosur ta talli keq këtë të fundit.

Me disa foto të postuara në Instastory ku Armina duket të ketë bërë një photoshoting ndërsa blogeri shkruan: “Gjendet e shtrirë nëpër shkallë blogerja Armina Mevlani…Nga hetimet paraprake del se pranë saj ka disa kokrra limoni por që mesa duket nuk kanë lidhje me ngjarjen”, shkruan Olti si mbishkrim të fotove të postuara.

Hahahaha me siguri po qeshni! Olti e paska kapur keq fare me Arminën.