Olti Curri degjeneron Almeda Abazin pas ankesave për ujin: Mësohu ti pish ilaçet pa…

Almeda Abazi, prej një periudhe 3 mujore ishte pjesë e prouksionit në spektatkilion Danc With Me, në rolin e moderatores. Gjatë finales së spektakilit në Shqipëri erdhi dhe bashkëshëshorti i saj aktori i njohur turk Tolgahani Sayisman.

Megjithëse publiku e priti mjaft mirë, para se të largohej për në Turqi, Almeda është shprehur e pakënaqur ndaj produksioni.







Me anë të një statusi në Instastory, ajo tregoi se ata nuk i kishin mbuluar shpenzimet ekstra gjatë qëndrimit të saj në hotel. Për këtë ka reaguar me ironi dhe blogeri i njohur Olti Curri me anë të disa postimeve në Instastory.

“Po mirë o goc ka shumë ujë kishe pirë?! Po s’ke faj janë tre muaj. Plus ndonjë çaj ose paracetamol”, shkruan Olti ndër të tjera.

(M.Q/Faxweb)