Hajri Seferi, një prej 27 personave të arrestuar si pjesë e grupit “Avdylaj” të Shijakut, përshkruhet në dosjen e Prokurorisë si personi që bënte edhe lidhjen mes grupeve të ndryshme kriminale.

NDIHMA NGA POLICI

Nga hetimet rezulton se shtetasi Bledar Koçi, me detyrë punonjës Policie në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier, në Sektorin Kundër Narkotikëve, ka ndihmuar anëtarët e grupit kriminal dhe konkretisht nëpërmjet shtetasit Hajri Seferi, duke shfrytëzuar të dhënat dhe pozicionin e tij të punës.

Numri 0692479…, më datë 16.07.2018, ora 18:58, (që e përdor herë pas here Bledi që dyshohet se është punonjës Policie) flet me numrin 0699338… dhe i thotë: “O Hajri jam ai… Fierit se po të marr me një telefon tjetër, s’është telefoni im. Ti kishe dhe 3 gjoba të tjera për dy vitet e fundit. Ti ke 4 gjoba dhe nuk paguan dot 60 mijë minimalen, paguan 120 nga 150 që ishte ajo”. Hajriu i përgjigjet: “Po me të ardhë unë me të dhan 20 mijë lekshin, me më dhën një numër ti mu?”. Bledi: “Po erdhe, aty më gjen mu”. Hajriu: “Po a di me ardhë atje unë? Të ishim taku n’Fier më mirë”. Bledi: “Unë të pagova faturën”. Hajriu: “Mirë për 2-3 ditë unë do të vij andej.

Po si me të kërku unë ty andej?” Bledi: “Po ke Policia, Bledi. E kam emrin Bledi, që punon ke droga thuaj. Nga e hëna në të premte jam aty unë”. Ka të dhëna se personi në fjalë, duke pasur informacion për shkak të detyrës, mban të informuar për lëvizjen e organeve hetimore Hajri Seferin dhe anëtarët e grupit të tij. Nga të dhënat e deritanishme rezulton se ka dyshime të arsyeshme të bazuara në prova se Bledar Koçi, në kundërshtim me përmbushjen e rregullt të detyrës “shet informacionin” te Hajri Seferi dhe anëtarët e tjerë të grupit të strukturuar kriminal, duke sjellë kështu ndihmën dhe kontributin e tij në këtë veprimtari të anëtarëve të grupit kriminal.

Madje, veprimet e tij kanë sjellë pasoja në hetimet e kësaj ngjarjeje, duke vështirësuar hetimet e grupit, ku ndër të tjera, pasi i është vënë GPS audiolokalizuese në automjetin e Hajri Seferit, ka qenë pikërisht Bledar Koçi që e ka informuar Hajriun lidhur me instalimin e kësaj pajisjeje në automjet. Pajisje e cila u zbulua nga të dyshuarit pas disa ditësh të vënë në të dhe organet hetimore u detyruan të merrnin masa për ta çinstaluar. Pra, me veprimet e tij, ka dhënë ndihmesën e drejtpërdrejtë në vijimin e veprimtarisë kriminale në kuadër të grupit të strukturuar kriminal të Hajri Seferit dhe bashkëpunëtorëve të tij.

Gjithashtu, në kuadër të procedimit sa më lart, janë vënë në hetim dhe janë përfituar të dhëna lidhur me aktivitetin e kundërligjshëm në lëmin e narkotikëve, si në trafik ashtu edhe në prodhim, shitje dhe tregtim të tyre, në kuadër të grupit të strukturuar kriminal edhe shtetasit, Astrit Balliu alias Avdyli, vëllai i tij, Altin Avdyli, si dhe lidhjet e tyre, shtetasi Gjevi Ndoka, etj.

DEPOZITIMI I PARAVE

Në dosjen e Prokurorisë, është zbardhur edhe një përgjim, ku Hajri Seferi kërkon të hapë një llogari bankare për të depozituar një shumë prej 500 mijë eurosh. Prokuroria thekson se ky grup kryente lëvizje të shumave të mëdha të parave, që përfitoheshin nga aktiviteti kriminal. Nga verifikimet e kryera, nuk ka rezultuar që Hajri Seferi apo ndonjë i afërm i tij të ketë aktivitet tregtar apo biznes të ligjshëm dhe ka dyshime të arsyeshme, të bazuara në prova, se këto transaksione dhe të ardhura vijnë nga aktiviteti i tij kriminal dhe i grupit të tij. I dyshuari Hajri Seferi dhe bashkëpunëtorët e tjerë në veprimtarinë e tyre, përveç veprimeve të kundërligjshme në lidhje me narkotikët (si trafikim ashtu edhe në shitje, transportim, tregtim, etj.), rezulton se kanë pasur përfitime të mëdha të cilat i kanë investuar në pasuri të ndryshme.

Biseda e përgjuar për depozitimin e parave

Më datë 05.04.2018, i dyshuari Hajri Seferi komunikon me një person për çështje parash, të cilit i thotë: "Na foli një herë kësaj/ Po bre ma kalo…/ Alo mirmëngjesi/ Mirmëngjesi… do të vi të baj ni veprim, do të hapi llogari të arkëtoj 500 mijë euro, sepse do bëj pagesa të firmave/ Tani më sqaro pak si do me thënë, për çfarë hapet llogaria/ Sepse do paguhet firma pra, do paguhet firma/ Po me firmën ke lidhur ndonjë kontratë paraprake/ Jo, jo nuk kam asnjë lloj kontrate/ Po sa do jetë vlera e investimit, sepse nuk lejohet të bëhen pagesa nga një llogari individuale te firma, nëse nuk ka një dokument përkatës". Në dosjen e Prokurorisë, është zbardhur edhe një përgjim ku Hajri Seferi kërkon të hapë një llogari bankare për të depozituar një shumë prej 500 mijë eurosh. Prokuroria thekson se ky grup kryente lëvizje të shumave të mëdha të parave, që përfitoheshin nga aktiviteti kriminal.