Nuk do ta besoni se çfarë i thotë Noizy kësaj super femre shqiptare

Trupin e saj të super palestruar dhe me forma ideale me siguri do e donin shumë femra po aq sa do ta adhuronin dhe meshkujt.

Trajnerja e fitnesit dhe kampionia në bodybilding ka mahnitur me postimet e saj më të fundit, aq sa ka tërhequr dhe vëmendjen e reperit Noizy.



Dorina Memam është shfaqur mjaft e ekspozuar me një fustan supet të shkurtër. “PHOTOSHOP” – ka shkruar Noizy në postimin e saj duke u munduar të provokojë Dorinën e cila e ka kuptuar mjaft mirë mesazhin e reperit. “Hahaha jena bo per mall my bro!”ka reaguar ajo pas postimit të tij. Komenti i reperit ka lënë të kuptohet se linja aq perfekte sa të sajat mund të realizohen vetëm me photoshop. < ► >