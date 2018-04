“Nuk biem sërish në kurth”: Rama “hap thesin” për Kukësin, aeroport, rrugë, stadium…

Kryeministri Edi Rama u premtoi banorëve të Kukësit që do të lëvizin lirshëm në Rrugën e Kombit, ndërsa u dha edhe një lajm tjetër se Aeroporti i Kukësit shumë shpejt do të vihet në funksion.

“Brenda vitit aeroporti do të nisë punën, dhe udhëtimet do të jenë me kosto të ulët, që mund të shfrytëzohen nga banorët e zonës apo nga vende të tjera”– tha Rama.





Këtë premtim e bëri në një lidhje të drejtëpërdrejtë televizive, ai nga Tirana, ndërsa një grup qytetarësh në Kukës.

Gjithashtu nuk ka ngurruar që t’u përgjigjet interesit të tyre, të cilëve meqë u erdhi në “shteg”, kërkuan ndërtim të stadiumit të ri të qytetit.

Edhe për këtë rast Rama tha se do të shihet me prioritet.

Duket se në vijim Rama do “hapë thesin” për Kukësin, pas revoltës së ndodhur të shtunën e kaluar ku demonstruesit dogjën sportelet e kompanisë që vilte taksën në afërsi të tunelit të Kalimashit.

Kreu i qeverisë u kërkoi sërish ndjesë të gjithë banorëve që nuk janë informuar siç duhet.

“Ne nuk do ta vendosim dhe nëse do të jetë gati sistemi sepse nuk duam të biem në kurthin ku ramë nga manipulimi. Nuk do të ketë tarifë pa konkluduar më parë një zgjidhje me të gjithë banorët. Kontrata parashikon lehtësira për përdoruesit e shpeshtë”.