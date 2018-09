Problemet seksuale mund të lidhen me ngrënien e disa ushqimeve. Kështu, pirja e kafesë mund t’ju ndihmojë të ngrini epshin e dobësuar. Një oriz integral mund të lehtësojë ndjenjën e neveritjes ndaj seksit, ndërsa avokado mund të rrisë kënaqësinë. Impulsi seksual i shëndetshëm ndihmon lëkurën në prodhimin e vitaminës D. Seksi gjithashtu inkurajon prodhimin e “hormonit të dashurisë” të oksitocinës, gjë që ju ndihmon të mbani mend më mirë. Bërja seks 3 ose më shumë herë në javë redukton me 50% rrezikun e sëmundjeve të zemrës te meshkujt. Kohët e fundit është zbuluar se aktiviteti seksual mund të mbrojë meshkujt e moshuar nga kanceri i prostatës. Sipas studiuesve, dëshira e reduktuar seksuale mund të jetë shenja e parë që ka një problem me një nga 4 kimikatet kryesore të trurit: dopamin, acetilkolin, GABA ose serotonin