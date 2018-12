Njihuni me partnerët më të dobët sipas shenjave të horoskopit

Astrologët kanë përcaktuar se kush janë partnerët më të këqinj në Horoskop:

Virgjëresha







Temperament i padisiplinuar. E lenë që partnerja e tyre të marrë iniciativen, ndërsa do të përfundoje duke kontrolluar atë dhe lidhjen e tyre.

Ja pse lidhjet e tyre nuk përfundojnë asnjëhere mirë.

E mbysin me heshtje të gjithë dashurinë me posesivitetin e tyre, me kalimin e kohës “mbyt” edhe partneren e tyre.

Demi

Emotivisht në distancë. Janë të përqëndruar dhe kanë përcaktuar disa prioritete në jetë që zakonisht nuk sjellin asnjë hapësirë për një lidhje romantike.

U mbeten besnik partnereve të tyre, por emotivisht janë të padisponueshem për shkak të interesit të tyre të vogël dhe vizionit të tyre romantik.

Meshkujt dem mund vetëm të të bëjnë pjesë të jetës së tyre, por nuk mund te dedikohen vetem për të të pëlqyer./noa.al/