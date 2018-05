Njihuni me ‘binjaken’ e Soni Malajt, ngjashmëria e tyre është e ‘frikshme’

Këngëtarja shqiptare Soni Malaj e ka një sozi dhe ngjashmëria e tyre është e ‘frikshme’.

Sozia e saj, është një vajzë e njohur me 5.5 milionë ndjekës në Instagram. Ajo është një grimiere e talentuar, por njëkohësisht edhe një fashion blogere. Amra Olević, ose siç njihet ndryshe me pseudonimin e saj, Amrezy ka një ngjashmëri të madhe me këngëtaren shqiptare, Soni Malaj.







Dhe kjo ngjashmëri nuk është vetëm tek tiparet, por edhe tek format trupore të dy vajzave.

Juve si ju duket? Ngjasojnë apo jo dy vajzat?