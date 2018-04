Një video e Donarumës po çmend milanistët: Më fal xhaxha, desha ta hiqja dorën…

Ka sjellë shumë diskutime një video, që portieri i Milanit, Xhanluixhi Donaruma, ka regjistruar dje, pas ndeshjes në Napoli, ku ai shfaqet bashkë me kunatin e tij.

Ai shfaqet duke iu drejtuar xhaxhait në lidhje me episodin e pritjes së mrekullueshme që bëri në fundin e ndeshjes me Napolin, duke e ruajtur rrjetën e tij të paprekur. Ishte minuta e 93-të, kur ai priti gjuajtjen e Milik: “Më fal, nuk e bëra me qëllim, doja ta hiqja dorën, – shpjegon në dialekt portieri, – por arrita”.





Në fakt, Donaruma bën shaka dhe më pas duket shumë i lumtur për atë pritje, që i dha një pikë Milanit në atë ndeshje.