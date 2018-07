Xherdan Shaqiri, futbollisti i Zvicrës që u dallua këtë Botëror në Rusi 2018, ndoshta shumë dhe për gjestin e tij me shqiponjën, do të vishet me fanellën legjendare të Liverpulit, pasi sipas “Sky Sports” në Angli, Stouk ka pranuar 17 mln euro.

Tashmë priten vetëm vizitat mjekësore.







Një shans i jashtëzakonshëm për sulmuesin e krahut, që kishte humbur disi, sidomos pasi ka ngelur dy herë në klasë, si te Bajern Mynihu, ashtu edhe te Interi. E treta e vërteta.