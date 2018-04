Një orë në qiell me Butrint Imerin! Fansja fiton udhëtimin me helikopter

I ftuar në programin “Dua të të bëj të lumtur” mbrëmjen e sotme ishte këngëtari i njohur i shumë hiteve, Butrint Imeri. Ndryshe nga herët e tjera Butrinti nuk do të surprizonte vetëm një njeri, por disa përnjëherë.

Arbana Osmani kishte ftuar në studio një grup të madh vajzash të cilat ishin fanset më të çmendura e tij. Por vetëm njëra do të kishte mundësinë për të takuar Butrinin dhe për të bërë një fluturim me helikopter me të. Për të fituar këtë fluturim vajzat duhet të kalonin disa sfida.