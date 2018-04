Një emision radiofonik i 1930-ës bën parashikime tronditëse, ja cilat janë përmbushur

Sapo ka dalë një regjistrim i çuditshëm audio që dëshmon se udhëtimi në kohë është i vërtetë…

Klipi, që thuhet se është nga një emision radiofonik amerikan i vitit 1930, u dërgua në kanalin e YouTube ApexTV. Spikeri bën një sërë parashikimesh për 200 vitet e ardhshëm.

Dhe në mënyrë mbresëlënëse janë shumë të sakta, duke i lënë shikuesit të bindur se është provë e udhëtimit në kohë.

Ai thotë: “Sot do të flasim për të ardhmen e botës sonë. Përpara se t’ju flasim live sot, kemi rënë dakord për disa pika dhe parashikime rreth botës në 200 vite. Kjo bëhet me shpresën se njerëzit në të ardhmen do e dëgjojnë këtë transmetim”.







Ai më pas ai deklaron pretendimet e tij.

Duke shtuar: “Parashikoj se do të shpërthejë Lufta e Dytë Botërore- madje mendoj se do të jetë shkatërruese, në fund do të na detyrojë të bëhemi shoqëri më e përparuar.

“Parashikoj se nëse je një njeri i së ardhmes, mjeti me të cilin po dëgjon është shumë më i vogël se ai që kemi sot.

“Dhe gjithashtu nuk do e marrim argëtimin vetëm duke dëgjuar, por edhe duke parë.

“Parashikoj se mjetet që vozisim aktualisht, një ditë do të ecin vetë dhe ne thjeshtë do të udhëtojmë në to.

“Parashikoj se në 200 vitet e ardhshëm do të takojmë specie të reja që nuk janë nga Toka po nga një galaktikë e largët dhe do të jetojmë sëbashku”.

Nga pesë parashikimet e bëra, kanë rezultuar të vërteta dhe me 85 vite të tjera, është e mundur që mund të ndodhë edhe e pesta.

Shumë admirues të teorive të komplotit besojnë se alienët tashmë kanë hyrë në kontakt me ne dhe se fakti i ekzistencës së tyre i fshihet nga qeveritë nëpër të gjithë botën.

Pak ditë më parë interneti shpërtheu pas një “trupi alien” të mistershëm të pikasur në hënë.

Dhe përpara kësaj dolën në dritë pretendime se alienët fshiheshin nën ujë pasi ishte vërejtur një strukturë e çuditshme në shtratin e oqeanit.