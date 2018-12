Një ditë që do jetoje në turpin e krimeve kundër njerëzimit

Nga Oerd Bylykbashi

Në fund të nëntorit 2018, prokuroria gjermane ka akuzuar formalisht Hans H. 95 vjeçar, për ‎krime kundër njerëzimit. Akuza bëhet ‎për rolin e tij të thjeshtë si roje në kampin e shfarosjes Mathausen nga 1944-1945.







Prokuroria e akuzon se kishte dijeni “për të gjitha metodat e vrasjes si dhe kushtet e jetesës së të burgosurve në kamp”. Prokuroria gjermane e akuzon 95-vjeçarin se ka mbështetur apo së paku ka bërë “më të thjeshtë mijëra vdekjet e kryera nga ekzekutorët kryesorë”

Pra Gjermania dënon një 95-vjecar‎ për krime kundër njerëzimit 73 vite pasi janë kryer ato krime. Pra Gjermania dënon një roje të thjeshtë jo se i ka kryer drejtpërdrejt krimet por vetëm sepse ka ndihmuar në vrasjen e të pafajshmëve, se ka patur dijeni për metodat e vrasjes dhe kushtet e tmerrshme të jetesës në kampin e përqendrimit.

Respekt për një shtet që respekton dhe mbron të drejtat e njeriut dhe dënon ata që i dhunuan në emër të një ideologjie kriminale edhe para 73 vitesh. Dhe nazizmi nuk pati asgjë më shumë se komunizmi. Madje krimet e nazizmit nuk krahasohen me 20 milionë personat që shfarosi komunizmi i Stalinit në bashkimin Sovietik apo 70 milionë personat që shfarosi komunizmi i Mao Ce Dunit në Kinën e kuqe.

Po sa të tillë roje kampi, burgu, ekzekutorë skuadrash pushkatimi, komandantë kampesh e burgjesh, spiunë e bashkëpuntorë, agjente e oficere të Sigurimit të Shtetit, hetues, prokurorë, gjyqtarë që kanë dënuar për “krime politike”, zyrtarë që kanë firmosur internime e dëbime të familjarëve të pafajshëm, hierarkë komunistë me në krye Nexhmije Hoxhën fshihen apo jetojnë me mburrje mes nesh, madje marrin dekorata e pensione të posaçme edhe pse kanë në ndërgjegje jetët e shkatërruara të dhjetëra e qindramijëra shqiptarëve? Këta janë ata kriminelë që me 29 nëntor pushtuan si shpirtra të këqinj për gjysëm shekulli jetët e 3 milion shqiptarëve.

Shqiptarët njohën formën më kriminale të komunizmit për gjysëm shekulli nën thundrën e Enver Hoxhës.‎ Mijëra të vrarët e të zhdukurit me gjyq e pa gjyq në Shqipëri, foshnjat e vdekura nga uria, dizanteria dhe vuajtjet në kampin e Tepelenës, dhjetëra mijëra ‎të burgosurit dhe të internuarit politike, qindra mijëra jetët e familjarëve të shkatërruara përgjate një gjysme shekulli nga kriminelët e komunizmit shqiptar, janë jo thjesht ish të përndjekur. Nuk janë listë emrash për dëmshperblim. Janë monument i gjallë uleritës i kujtesës së krimeve kundër njerëzimit që kanë kryer hierarkët e byrosë politike, xhahilët në Sigurim, gjykata, prokurori dhe hetuesi qe sot po na kthehen në drejtësi përmes reformës së Edi Ramës, bashkëpuntorët që dëshmuan për t’i dënuar të pafajshmit, komandantët dhe gardianët e burgjeve dhe kampeve të përqendrimit dhe që ende nuk kanë njohur ndëshkimin e drejtësisë për krimet e tyre kundër njerëzimit.

Mbi 30 anëtarë byroje politike dhe zyrtarë të lartë të komunizmit u dënuan për krime kundër njerëzimit midis 1992 dhe 1997, por pasuesit e komunistëve i falen dhe u dhanë para si dëmshpërblim sepse ata kriminelë na ishin dënuar “pa të drejtë”. Sot disa prej tyre, apo ata pasues krenarë të tyre, udheheqin në majat e shtetit. Turp! Sa kohë nuk ka drejtësi për këto krime, nuk do të ketë paqe sociale.

Më 29 nentor 1944, u vendos zyrtarisht një regjim kriminal komunist. Së paku kjo është një datë e sigurtë historike. Për këtë arsye, duke perifrazuar Presidentin amerikan Ruzvelt, ajo datë do të jetojë në turpin e krimeve kunder njerëzimit deri sa kriminelët që i ngjyen duart me gjakun e shqiptarëve ‎për të ngritur pushtetin e komunzimit deri më 1991, nuk kanë dalë para drejtësisë!