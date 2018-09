Një analizë e librit “Maks Velo, jetë paralele”, botimet UET PRESS

Drama që fshihet pas 106 dokumenteve.

Nga Oltion Kadaifçiu







Objekt i këtij shkrimi është vepra “Maks Velo, jetë paralele”( Sipas raporteve të sigurimit të shtetit). Dokumentet sekrete të ndjekjes, hetimit, dënimit dhe burgut”. Vepra ka autore Alda Bardhylin, e cila ka kontribuar edhe parathënien edhe një intervistë me autorin në fund të librit. Pastaj secili dokument ka autorin e vet dhe firmëtarët.

Një vepër letrare? Patjetër një vepër letrare. A nuk është e tillë çdo gjë shtypur në letër?

Nga ky paragjykim nisemi për tëhuajëzimin tonë të zakonshëm dhe e lejmë veten rehat në çdo sinjal që kushedi nga vjen, e për ku e kemi nisur. Mijëra të përndjekur politikë kanë jetuar jetën e vet dhe dëshmuar për dhimbjen e madhe që kanë pësuar dhe domethëniet e pasojat që kanë lënë ato për ata vetë dhe për të gjithë ne që ndajmë të njëjtën përditshmëri.

Aty jetët janë të vërteta. Dhe prapa mureve njerëzit klithnin në dhimbje, kushedi të çfarë lloji. Por klithma nuk është e shqueshme në dokumente, ndaj dhe për ne leximi është i lehtë. Megjithëse ka një dramaticitet të skajshëm për ndikimet që ka në realitet, dokumenti njihet për indiferencën e synuar që tenton në komunikim. Ai të cilit i drejtohet dokumenti shpresohet të mos e diskutojë angazhimin për realizimin e tij, ndaj dhe nuk duhen shfaqur emocione.

Një përmbledhje e dokumenteve që përbëjnë dosjen e zotit Velo, kur pritet e përgatitet dënimi i tij. Përmendje, shkresa me urdhra, njoftime, survejime, planifikime, përgjime, kallëzime, marrje në pyetje e raportime e shënime, vendime për pyetjen e ngutshme: si t’ia bëjmë ligjërisht me zotin Velo? 106 dokumente për procesin gjyqësor.

Një vështrim i gjerë i ngjarjeve. Dhe megjithëse një çmenduri e mbante në këmbë shkaqet duket se përfillja e këtij lloji e qytetarit ishte interesante. Një mori piktorësh të përzier. Një pamje e qytetit, e artit në të. Një intrigë. Me dashuri e tëhuajsime. Burokratë që dalin e japin njohje, punonjës të masave represive. Ajo është e vërtetë. Zhvillohet në qendër të Tiranës dhe ka ndodhi në pikturë, ka koment arti, ka raportim të zhvillimeve artistike të momentit apo angazhim politik e qytetar, gjithashtu të spiunuar apo të paktën raportuar dokumentarisht mes burokratësh represiviteti. Velos, që kishte edhe ca koleksione të vyera të një karikaturisti francez të gjashtëdhjetës ose edhe më herët dhe më vonë që prej internetit mund të shijohet, dhe kishte libra pornografikë që e vjehrra, e cila i kishte në mirëbesim për ti ruajtur, ja dorëzon Sekretarit të Lidhjes së Shkrimtarëve dhe pastaj ai vetë operativit që duhet t’ia çojë shefit, ndoshta. Ra rrufeja në stallën e kooperativës që kish bërë Maksi dhe vrau dy viça. Pikaso, Gogeni.

Për momentin shoqëria jonë mbetet ende e interesuar (megjithëse jo dhe aq) për: sa këtu një çetë gjakatare e dhunshme rioshësh të ndërkryer vërsulen mbi jetën e vendit dhe e nënshtrojnë të shkretën popullsi në një autoritet detyrues, të gjithë pranishëm, ngadhënjimtar dhe të egër, sipas një modeli të caktuar (disi të orientuar gjeopolitikisht) me mundësi të mëdha për të siguruar mbështetje e bashkëpunim?; dhe, sa një popull, që nën drithërimin historik pavetëdijshëm vendos të përshpejtojë hapin drejt progresit se zhvillimet e urbanizimit industrializimit nën shokët e egërsuar fqinj ose thjeshtë shfrytëzues mund të paraqesin rrezik dhe po nuk e more me të përpjek, nuk e merr hiç, po çan rrugën e vet duke bërë kompromiset e nevojshme me faktet historike?

Dhe përzierje kulturore e historike e vrulleve të pavetëdijshme, realisht të pashmangshme. Dhe ballafaqimi me arsyetimet po kjo pse duhet, mundësitë janë për më shumë.

Secila pyetje i ka përgjigjet e pjesshme.

Vetëm pak më herët njerëzimi kishte zbuluar që një grup i vogël njerëzish të vendosur që përzihen në politikë mund të marrin kontrollin e shoqërisë. Lufta e Dytë Botërore këtu tregoi se mobilizime ndrydhëse japin efektivitet të lartë dhe realizohen me pak mjete dhe mbështetje. Vetëm pak vite më herët të tilla gjëra i bënin vetë gjermanët e nderuar me zjarr të madh. Lëre pastaj italianët që me pushtimin e tyre shyqyr krijuan një shesh, (afërsitë e të cilit kanë vlerë të lartë në treg e mund të nxjerrë ndonjë lekë përfaqësuesi i fukarenjve.) Vëllezërit rusë që u kujdesën për ne deri vonë, gjithashtu ishin ekspertë në diktatin stalinist. Lëre pastaj, jugosllavët, që sipas një grupi të shquar dëshmitarësh dyshohen si nxitës të vërtetë të terrorit që pasoi çlirimin e deri në prishjen me ta. Dhe lëre pastaj, kur mbërrijmë tek vetë ne, që sipas disa komentatorëve jemi më të tmerrshmit e të gjithëve, (vetëm se nuk kemi ça ti bëjmë që është vetja jonë dhe kemi vuajtur në Turqinë perandorake që na tjetërsoi dhunshëm, për të pas një ndikim gjeopolitik në rajon. Se gjenetikisht ka plot fisnikëri të mbrujtur nëpër ne dhe se ndryshimi nga brezi mund të kuptohet lehtë.) Këto janë procese të nevojshme për riformatim të shoqërisë, reforma. Rilindje.

A janë individë ata që për vullnet përpushtet, xhelozira profesionale, ose të ndonjë lloji tjetër, për inate, për nderje të ndonjë rreziku që e thurin komplotin dhe drejtojnë përbindëshin e madh që si Polifemi, i verbuar i Odisesë, kërkon njeriun e ngrënshëm nëpër errësirën e shpellës së mbyllur, apo shteti jopersonal me llupen djallëzore kontrollon secilin syth social që po lind nëpër individë dhe ruan që asnjë të mos jetë i llojit të kërkuar prej një besimi që ata e ushtrojnë? Për ideal të partisë, po! ishte besë e fjalërisë socialiste?

Padyshim që këto janë bashkë, por ne kuptojmë edhe sa duhet të pretendojmë nga njeriu? Si duhet të ballafaqohet individi me këtë rrezik që e shkakton masa që edhe ai vetë e krijon? Si duhet të jetë qëndrimi ynë ndaj tij?

Dhe libri ofron një mundësi fort në harmoni me sa thashë më sipër, për gjurmimin e ekuilibrave mes lirisë së vullnetit dhe imponimit të tij prej çetës gjakatare që vetëm sa realizoi një version masiv të grushtit të shtetit. Që vazhdoi gjatë. Torturues.

Zoti Velo si protagonist dhe direk i veprës është i mendimit që ne duhet ta gjykojmë moralisht secilin ndër ata që u bë pjesë e atij bashkëpunimi aq ndrydhës, asaj qorrollepsje moral-racionale.

Por nga ana tjetër mbetemi në një situatë të jashtëzakonshme të instaluar si normalitet.

Dokumenti i parë i librit, duket se referon rrëfime të Aristotel Papës, i cili në dokumentin e parë etiketohet si agjenti “Energjiku” dhe vetë dokumenti është një implikim. Dokumenti nuk ka datë, dhe kjo është kurioze. Në fakt në gjurmime nëpër dokumente Aristotel Papa referohet edhe si i pandehur. Dokumenti 64, kur ndodh kjo gjë, jep një dëshmi fort të ngjashme, por këtë herë kemi mbërritur në vitin 1978. Në po këto data, Maks Velo ballafaqohet me Aristotelin dhe pohojnë bashkë kur janë njohur e si kanë menduar se diktatura nuk ishte hiç e pëlqyeshme. Dëshmitë nuk janë e njëjta. Ndërkohë që dokumenti i dytë është një raport me datë. I ka thënë “Motorri” Piro Katros që përpilon raportin.

Maks Velo ka folur në mbledhje kolektivi kundër veprave të piktorëve Fatmir Hyseni dhe Nexhmedin Zajmi, (që dorën në zemër për piktura realizmi socialist nuk janë edhe aq të pavlerë.) Ne duam piktura moderne, se këta janë piktorë arkaikë, ka thënë ai.

Dhe pastaj i madhi ligj duhet ta tjerrë rrjetën e vet. Duhet bërë një proces i gjatë survejimi e implikimesh. Spiunime. Safo Marko, Edison Gjergo, Llambi Blido, Miltjadh Jorgji, të tjerë, Lidhja e Shkrimtarëve e Artistëve, një dyzinë operativë, hetues, shefa e zëvendësshefa. Gjykatës. Një goxha foto e qytetit që gjallon. Absurdi i argumentit sot duket qesharak. Këndvështrime për pikturën, ndjeshmëri që përmbushet, që çojnë në rrënim të shkaktuar prej shtetit me sistematicitet.

Perceptim i artit si një armë influence e rrezikshme. Propagandë. Agjitacion dhe propagandë është edhe akuza për të cilën i nderuari Velo kreu edhe dënimin që e ndoqi.

Ndërsa flinte në vilën e plazhit dhe fliste për Partinë me simpati të pakët dhe me pakënaqësi për mundësitë e pakta për realizimin e mirëqenies, zoti Velo po hidhte themelet e veprës së vet. Ai fliste me pak njerëz, po edhe shumë nuk e çante kokën. Edhe në mbledhje nuk e shihte pa vend që ta thoshte mendimin e vet. I simpatizuar nga mbrojtës që ishin të mjaftueshëm, por vetë të rrezikuar ai mendoi se gjithçka po riniste. Vetë Fadil Paçrami, ish drejtor i propogandës në vitet e para pas prishjes me sovjetikët dënohet për agjitacion propogandë. E nga zoti Velo lëvdohet për burrëri e mosdhënie të vetes para saj egërsie dominuese.

Çeta gjakatare përfundon në një intrigë por urdhrat janë të pathyeshëm për secilin që na e merr mendja dhe rrjeti i bashkëpunëtorëve është fort i gjerë..

Zoti Velo jo pa të drejtë sheh këtu një deformim të individit që duhet adresuar për riparim nga vetë individët. Ai thotë se kanë qenë deformime të karakterit, ndoshta pak si shumë të shpeshta ndër ne ato që shkaktuan vuajtjen e dhimbjen prej mizorisë së shumtë.

Meqenëse e dimë që edhe zoti Velo do të gëzohet po përziejmë pak Ismail Kadarenë. Ja kujtimet jo kontekstuale të darkës të babait të Besnikut, të “Dimrit të Madh” që lindin e përfundojnë me kaq:. … “Ti ke tradhtuar Internacionalen. Ai qëndronte para tyre i verdhë, me sy të zbrazur para kohe, që i drejtonte herë nga njëri e herë nga tjetri. Gjyqi partizan… Daleni more djema prisni. Mos u nxitoni. Ku dini ju ç’është internacionalja. Ju jeni akoma të rinj. Mos u ngutni, më dërgoni ndonjë shok kompetent. Të diskutoj me të nga ana parimore. Ndonjë shok nga qendra, që di teorinë. Ata e dëgjuan për një kohë zërin e tij lutës, që sa vente shqiptonte gjithmonë e më tepër fjalë të huaja, të kumbueshme, që tingëllonin gjithmonë e më tepër absurde në atë pllajë të zhuritur. Ja ky shoku këtu e di teorinë, e ndërpreu më në fund komandanti i kompanisë duke treguar me dorë një partizan nga fshati Brataj, një djalë i ri, me flokë ngjyrë kashte, dhe me hundë pak të shtypur. Partizani uli sytë. Shko Çoçol, shpjegoja çështjen nga ana teorike, tha komandanti i kompanisë. Shko dhe ti Myqerem, ndihmoje Çoçolin.

Njeriu që akuzohej për tradhti, shqeu sytë, shtrembëroi gojën, por në vend që të thoshte fjalë të huaja, të kumbueshme, tha vetëm “jo”, “jo”. E çuan nja pesëdhjetë hapa larg dhe aty e pushkatuan”.

Por jo në dosjen e Maks Velos mësojmë se edhe kur erdhën shokët nga qendra gjendja nuk ndryshoi shumë. Megjithëse duhet thënë që edhe pak nuk ndryshoi. Dokumentacioni burokratik nga ana tekstuale është i rregullt e i arsyeshëm. Ne nuk dimë në ç’masë është redaktuar teksti, por ajo që na intereson është se aty materiali që mbahet është i arsyeshëm hiq absurdin e idesë që orienton moralin si ndikues i madh i qëndrimit aktiv.

Ku është ideja e ku njeriu? Idenë e falim se edhe po nuk e falëm nuk e merr vesh, por njeriun jo. Madje faljen duhet ta kërkojë vetë njeriu.