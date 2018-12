Nisin punimet tek Unaza e Re

Kantieri i ndërtimit për rikonstruksionin e segmentit të Unazës së Re nga Shkolla Teknologjike te sheshi “Shqiponja”, po merr formë.

Bashkia është në përfundim të shkuljes së pemëve dhe heqjes së shtyllave të ndriçimit dhe më pas këto hapësira do të shfrytëzohen nga firmat ndërtuese. Në fazën e parë kantieri do të ngrihet në pjesën ndarëse të rrugës dhe ngushtimi i korsive është në përfundim për gjatë gjithë gjatësisë.







Bashkia e Tiranës ka deklaruar se trafiku do të menaxhohet në mënyrë që fluksi të reduktohet në pjesën e Unazës gjatë kohës që kryhen punimet.

“Kemi bërë një plan menaxhimi që do t’i japë prioritet rrugës ‘Dritan Hoxha’ dhe Rrugës së Kavajës, ndërsa jemi duke punuar shumë fort me rrugët alternative, siç është rruga “Tre Dëshmorët”, që i shërben zonës së Kasharit dhe me mbylljen e rrugës “Teodor Keko”, do jetë një rrugë e rëndësishme përsa i takon volumit të trafikut. Ne besojmë që nuk do të ketë bllokim trafiku, por do të ketë mbingarkesë dhe qytetarët duhet të kenë mirëkuptim, pasi është një nga akset kryesore të qytetit të Tiranës, që i shërben të gjithë qytetit, jo vetëm zonës aty”, deklaroi dje drejtori i Transportit në Bashkinë e Tiranës, Enton Punavia.