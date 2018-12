Nishani: Rama më kot përpiqet t’i mashtrojë e përçajë studentët

Ish-presidenti, Bujar Nishani thekson se sot shqiptarët kanë vetëm një detyrim dhe përgjegjësi. “Nëse nuk besojnë tek politika, të shkojnë tek studentët”.

Nishani me nje postim ne faqen e tij ne Facebook, shkruan se “Kryeministri i dështuar përpëlitet më kot ti mashtrojë, dekurajojë dhe perçajë studentët”.







“Kush mendon se rinia do pajtohet e do ti nënshtrohet të keqes e ka gabim dhe do të zhgënjehet. Rinia nuk di të ndalet”- shkruan Nishani.

Kryeministri i dështuar përpëlitet më kot ti mashtrojë, dekurajojë dhe perçajë studentët.

Kryeministri i tarifave skandaloze mbi studentët më të varfër të Europës, i taksave manipulative mbi familjet e studentëve ku 6 veta mbahen me rrogën qesharake vetëm të 1 familjari, kryeministri që dhuron miliona e miliona euro, pasuri e shqiptareve, 5-6 oligarkëve të tij, kryeministri që fyen, tall, poshtëron studentët në protestë, përpëlitet pa sukses ta ngjyrosë shpirtin e revoltës antiqeveritare rinore me ngjyrat e partive kundërshtare.

Kryeministri i dështuar as nuk i mposht dot studentët, as i përçan dot e as e shuan shpirtin e revoltës kundër sistemit më të korruptur, më të pa aftë dhe më shpellar që ngriti dhe tentoi t’jua shesi studentëve dhe shqiptarëve.

Kjo vetëm dhe vetëm për një fakt të thjeshtë.

Studentët sot përfaqësojnë 99% të shqiptarëve, kryeministri i dështuar vetëm 1% të tyre.

Kush kërkon ta vërtetojë këtë fakt të thjeshtë le të dalë e takojë shqiptarët sot në çdo rrugë, dyqan, kafene e kudo ku mund ti ndesh ata.

Shqiptarët sot kanë një detyrim dhe përgjegjësi.

Nëse nuk besojnë tek politika, të shkojnë tek studentët.

Ata kanë nevojë për ta, kanë nevojë edhe për një gotë çaj të ngrohtë, edhe për një batanije mbi supe, e mbi të gjitha për solidaritet kundër të keqes.

Kush mendon se rinia do pajtohet e do ti nënshtrohet të keqes e ka gabim dhe do të zhgënjehet.

Rinia nuk di të ndalet.

Energjia e saj gjeneron nga besimi dhe shpresa jo nga frika dhe tmerri i zullumeve të tmerrshme.

Ja pse ajo do të fitojë.

Solidaritet !