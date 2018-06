Nis sfida/ Argjentina kërkon fitoren, Kroacia e kënaqur edhe me barazimin

Po luhet në qytetin e Nizhny Novgorod ndeshja e Botërorit ndërmjet Argjentinës dhe Kroacisë.

Argjentinë 0-0 Kroaci









Komenti i ndeshjes



1′ Ka nisur takimi

Do të luhet në orën 20:00 në stadiumin “Nizhny Novgorod” ndeshja e vlefshme për Grupin D të Botërorit mes Argjentinës dhe Kroacisë.

Një takim ku amerikano-latinët do të kërkojnë me ngul fitoren pas barazimit 1-1 me Islandën, ndërsa ballkanasit do të ishin të kënaqur edhe me 1 barazim, duke parë se morën 3 pikët kundër Nigerisë.

Pritet spektaklë në fushë pasi në njërin krah do te jetë Messi me shokë, ndërsa nga ana tjetër Modric, Rakitic, Mandzukic e të tjerë.

Formacionet titullare



Argjentina: CABALLERO, MERCADO, TAGLIAFICO, ACUÑA, MESSI, MEZA, MASCHERANO, Pérez, OTAMENDI, SALVIO, KUN AGUERO

Kroacia: SUBAŠIĆ, VRSALJKO, STRINIĆ, PERIŠIĆ, LOVREN, RAKITIĆ, MODRIĆ, BROZOVIĆ, MANDŽUKIĆ, REBIĆ, VIDA