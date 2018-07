Nis puna për bajpasin e Tepelenës, Rama: Qeveria e Berishë la shumë rrugë pa rrugë

Në nisjen e punimeve të bajpasit të Tepelenës, kryeministri Edi Rama tha se ky është një kantier strategjik dhe shumë i rëndësishëm për të gjithë qyteti, por edhe për fshatrat përreth.

Kreu i qeverisë, së bashku me ministrin e Infrastrukturës Damin Gjjiknuri, parashtruan dhe punimet e tjera që do të kryhen në akse te tjera të vendit, të cilat do të jenë sipas standardeve evropiane.







“Çelim një kantier me rëndësi strategjike për zhvillimin e mëtejshëm të Tepelenës, e cila siç mund ta dëshmojnë të gjithë banorët është në një proces transformimi rrënjësor dhe është në rrugën e kthimit të potencialeve të jashtëzakonshme pas dekadash harrese. Sot ne çelim kantierin për bajpasin, një vepër e përfolur për dekada të tëra dhe pjesë e historisë së trishtueshme të bajpaseve, e cila mjafton për të ilustruar më së miri se sa shumë kohë dhe energji si dhe para janë humbur më kot, për vite e vite të tëra në përpjekjen e dështuar për të ndërtuar bajpasin”.

Rama nuk nguroi të akuzojë qeverinë e mëparshme, duke thënë se ka lënë shumë rrugë pa rrugë, siç e quan ai.

“Ka dështuar bajpasi i Fierit dhe ai i Tiranës. Kemi para syve një dështim të mungesë së plotë të përgjegjësisë të proceseve të punës. Bajpasi i Fierit dhe i Vlorës tanimë janë në procesin e rilidhjes së kontratave, pasi i detyruam t’i anulojmë kontratat abuzive dhe projektet pa logjike dhe pasi në Bashkëpunim më Bankën Eurpoianë rimodeluam skeme e financimit të tyre. Në fillim të gushtit hapen ofertat dhe jemi besim plotë se brenda shtatorit, por në rastin më të keq mund të ketë dhe ankimime, në tetor do të nisë puna për të mos u ndalur më dhe bajpasi i Fierit do të jetë gati sezonin e ardhshëm, ndërsa ai i Vlorës do dhe pak kohë. Ndërsa ka nisur puna për bajpasin e Milotit, i cili është në funksion të lidhjes së re që në do të bëjmë më fillimin e punës së rrugës së re Milot- Balldren”.

Sipas Ramës, ky bajpas përmbush të gjithë nevojat e qarkut.

“Sot jemi në kushtet kur projekti është realizuar. Kjo rrugë, siç është konceptuar, përmbush të gjitha nevojat e qarkut, duke garantuar hyrjet e daljet qoftë në qytet, qoftë në zonat rurale. Falë këtij bajpasi do të shkurtohet distanca me shumë fshatra. Do të shoqërohet dhe më investim në zonat rurale”.