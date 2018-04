Nina Daniele, modelja e vitit në “Playboy”

Flokë të gjatë, me ngjyrë të errët dhe me onde, thuajse tërësisht nudo, me përjashtim të çorapeve të gjata të zeza, me taka e doreza që shkonin deri sipër bërrylave. Kjo është “Femlin”, apo modelja që ka pozuar për revistën “Playboy” në plot 11 faqe, duke shenjuar kështu rikthimin e personazhit aq shumë të dëshiruar prej Hefnerit të ndjerë.

Ajo që ka luajtur rolin e personazhit ikonë të krijuar nga LeRoy Neiman, pas kërkesës së Hugh Hefner në vitin 1955, është pikërisht Nina Daniele, modelja 29-vjeçare nga Bronx i Nju Jorkut, që debuton kështu në kopertinën e revistës së famshme si “Playmate” i vitit 2018.