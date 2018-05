Nga sot Kosova dhe Shqipëria pa Roaming, kuvendi voton rezolutën

Me 69 vota pro dhe një abstenim, Kuvendi i Kosovës ka miratuar sot rezolutën për heqjen e Roaming-ut me Shqipërinë.

“Nga tash, Kosova dhe Shqipëria pa Roaming







Falënderoj të gjithë deputetët që votuan rezolutën që e paraqita në emër të PSD-së për ta hequr Roaming-un në mes Kosovës dhe Shqipërisë. Tash e tutje do të komunikojmë me njëri tjetrin sikurse brenda vendit, pa shpenzime shtesë. Shpresoj që Qeveria e Kosovë do t’i filloj punimet sa më shpejtë për zbatimin e plotë të kësaj rezolute të votuar nga Kuvendi i Kosovës”, shkruan Dardan Molliqaj në emër të PSD.

Rezoluta e votuar nga deputetët e Kosovës u propozua në Kuvend nga grupi parlamentar i Partisë Socialdemokrate./SCAN