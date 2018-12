Nga Shqipëria në Francë: A qëndron ‘trumpizmi’ pas protestave?

Në mes të këtij viti, ambasadori amerikan në Gjermani i befasoi të gjithë me komentet që bëri gjatë një interviste. Richard Grenell tha se qëllimi i tij është që të forcojë lëvizjet konservatore në mbarë Europën. Ai tha se synon fuqizimin e lëvizjeve anti-establishment.

Deklarata e tij u prit me mjaft zemërim, por disa muaj më vonë, kur Franca po digjej nga protestat, pati nga ata që thanë se dora e presidentit amerikan, Donald Trump ndjehej edhe aty.







Nuk vonoi shumë dhe Trump reagoi vërtet, duke zemëruar presidentin francez Emmanuel Macron, që i kërkoi të mbajë distancë.

Por përse ky reagim?

Francezët u ngritën kundër rritjes së taksës së hidrokarbureve, e cila do rritej me tezën e mbrojtjes së mjedisit kundër ngrohjes globale. Kurse Trump duket se nuk beson shumë tek kjo tezë, duke theksuar se ajo dëmton qytetarët e thjeshtë që duan të punojnë dhe jetojnë më mirë dhe më lirë.

Në emër të kësaj teze, qeveria shqiptare ka shkuar edhe më larg, kur jo vetëm e ka rritur taksën e hidrokarbureve, por edhe nuk do lejojë importimin e makinave të vjetra në vend dhe po ua bën jetën ‘ferr’ shoferëve dhe fermerëve me këtë punën e naftës.

Por a qëndron Trump pas lëvizjeve në Shqipëri, Belgjikë, Holandë, Serbi, Bullgari, Suedi etj.?

Vështirë të thuhet, por rrjetet sociale, që janë në kërkim të dorës që ka shtyrë përpara protestat masive në Shqipëri, duan të mendojnë se si në çdo rast, edhe këtu kanë gisht amerikanët. Këtë e mbështesin edhe me shpërthimin e një skandali, të ‘ngecur’ në dorën e ministrit Damian Gjiknuri, ku një firmë fantazmë ka marrë dy tendera me shuma të majme, siç raporton Zëri i Amerikës, duke përdorur një firmë të falsifikuar me origjinë amerikane.

SHBA nga ana e saj zyrtarisht është investuar fuqishëm në reformën në drejtësi, me shpresën se ajo do i japë goditje të fortë krimit dhe korrupsionit.