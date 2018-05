Neymar te PSG-ja? Trajneri në ikje i PSG-së jep këtë përgjigje

Unai Emery beson se ylli i Paris Saint-Germainit, Neymar do të mbetet pjesë e kampionit të Ligë 1 edhe sezonin e ardhshëm.

Emery, i cili largohet nga klubi pas dy viteve, ndien se Neymar do të qëndrojë në PSG.

“Neymar nuk po flet shumë. Ai na tha se është i lodhur nga gënjeshtrat që po thuhen. Nuk do të bëhem zëdhënës i Neymarit, por mendoj se ai do të qëndrojë në PSG edhe sezonin e ardhshëm. Kjo do të ishte gjëja e duhur për të dhe klubin”, ka thënë Emery.