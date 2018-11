Eshte perhapur me shpejtesi lajmi se Kryeministri Edi Rama eshte shprehur se mos dekretimi i Sandër Lleshit është një shkelje kushtetuese nga ana e Presidentit, Ilir Meta.

Në mbledhjen e grupit parlamentar të PS, Rama mesohet t’i kete thënë deputetëve se Meta nuk i ka dhënë arsyetim për mosdekretimin e Lleshit.







“Nesër në parlament do të nisim të bindim presidentin”, është shprehur kryeministri para deputetëve.

“Sandër Lleshaj ka certifikatën ‘Top cosmic’, më e larta e NATO-s dhe mos dekretimi është shkelje kushtetutese”, mesohet te jete shprehur Rama.

Por per cfare do ta binde Presidentin, Rama? Per cv-ne e Lleshit, dicka me shume apo nje paralajmerim direkt per Meten?

Kjo mbetet per tu pare sa kohe qe paralajmerimin per veprimin e tij, ai ia ka percjelle Metes permes takimit te sotem me kryeparlamentarin Gramoz Ruci.