Nëse seksi nuk funksionon, elimino 5 armiqtë e dëshirës…

Në marrëdhënien mes një çifti mund të ndodhë që dëshira seksuale të zbehet. Megjithatë, për të mirën e jetës sëbashku është mirë të shmanget harresa për një kohë të gjatë e kënaqësive erotike.

Jepuni hapësirë mbi të gjitha marrëdhënieve intime me partnerin tuaj, me gjeste të vogla që mund të kthehen në kënaqësi.







Të rizbuloni lidhjen me njëri-tjetrin është një çështje e të dëgjuarit, e dëshirës për të qenë bashkë. Në këtë aspekt, sot do t’ju tregojmë armiqtë që vrasin dëshirën.

5 – Dembelizmi i bën keq dashurisë – Sipas një studimi, aktiviteti fizik i moderuar ndihmon dëshirën. Të ndiheni mirë në trupin tuaj dhe të keni një partner në gjendje të ndjehet në harmoni në një nivel psikofizik, ndihmon për një performancë më dinamike dhe të lumtur. Lehtësia e trupit korrespondon me lehtësinë mendore. Të trajtoni trupin tuaj me dashuri, pa objektiva të pamundur, do t’ju ndihmojë të gjeni qetësinë dhe lumturinë: emocionin e një vitaliteti pafund.