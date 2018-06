Negociatat, PD: Rama po bën pazar të pistë, kërkon ta kthejë Shqipërinë në kamp refugjatësh

Pas mbledhjes së grupit parlamentar demokrat, partia më e madhe në opozitë ka qartësuar edhe njëherë se kjo forcë politike është pro çeljes se negociatave. Grupi parlamentar i PD-së është mbledhur tek Komisioni i Ligjeve, ndërsa deputeti demokrat Enkelejd Alibeaj tha se opozita është pro negociatave, por është Rama ai që ka devijuar nga qëndrimet, siç është reforma në drejtësi.

“Kjo opozitë është e vendosur qartazi dhe i ka qëndruar në mënyrë konsistente dhënies së kontributit për çeljen e negociatave. Këtë e kemi thënë edhe me zë të lartë, ky vend meriton çeljen e negociatave jo thjesht se ka rritje, por si e si që një dorë e tjetër e fortë e sinqertë institucionale t’ia mbyllë një orë e më parë arbitraritetin këtij kryeministri, mundësisht deligjitimimin e tij mundësisht largimin e tij një orë e më parë…”, tha Alibeaj.







Jo pa qëllim deputeti demokrat u fokusua tek reforma në drejtësi, pasi sipas tij, ajo ka sjellë rrëzimin e Gjykatës së Lartë, asaj Kushtetuese e deri tek organi i akuzës.

“Reformat në drejtësi shkatërruan Gjykatën Kushtetuese, Gjykatën e Lartë, 25 mijë dosje janë të depozituara dhe askush nuk i prek, prokuroria ka marrë fund…”, vërejti Alibeaj.

Ai foli edhe për rastin Xhafaj, presionin ndaj bashkëpunëtorit X, shpikje provash apo nxjerrje të audio-përgjimit si jo autentik.

“Shpik madje edhe dëshmitarë të blerë akoma më qesharake…”, thotë ai.

Ai akuzoi Ramën se po bën pazar me historinë dhe shqiptarët. Alibeaj hoqi një paralele me rastin e armëve kimike duke thënë për herë të parë se Rama po bën pazar të pistë me shqiptarët.

“Ka vendosur që këtë vend ta kthejë në një kamp refugjatësh, në një vend ku siguria është zero, ku krerët e policisë virtytin dhe vlerën që kanë është si të bashkëpunojnë me krimin…”, tha ai.