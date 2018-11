Negociatat e vitit të ardhshëm, testi i të vërtetës për qeverinë Rama

Nga Ervis Iljazaj

Jo më kot, Edi Rama në mbledhjen e dy qeverive në Pejë, theksoi fort raportin e Shqipërisë dhe Kosovës në raport me proceset e integrimit në Bashkimin Europian. Sepse, e di fare mirë se vitin e ardhshëm prova më e madhe e tij, është pikërisht ajo që do të ndodhë me hapjen e negociatave të Shqipërisë. Prandaj, në një mënyrë ose tjetër, për të shmangur edhe përgjegjësi të kësaj qeverie, u mundua që një pjesë të fajit t’ua kalojë institucioneve të Bashkimit Europian dhe kontekstit në të cilin gjendet Europa sot, i cili për shumë arsye nuk është i favorshëm për zgjerimin e mëtejshëm të Bashkimit Europian.







Dje, si për të na treguar se e ka seriozisht integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE, por edhe të Shqipërisë, Parlamenti Europian aprovoi rezolutën që i hap rrugë çeljes përfundimtare të negociatave me Shqipërinë. Ky është një lajm i mirë për shqiptarët, pasi Europa la edhe njëherë derën e saj hapur.

E megjithatë, vitin që vjen, që është një vit përcaktues për Shqipërinë, me shumë mundësi, Parlamenti Europian do të ketë një përbërje krejt të ndryshme, duke qenë se do të jetë viti i zgjedhjeve për Parlamentin Europian. Dhe, me shumë gjasa, duke parë frymën euroskeptike që është gjithmonë e në rritje në Europë, partitë nacionaliste, sipas të gjitha sondazheve pritet të kenë një përfaqësi edhe më të madhe në Parlamentin Europian. Duke bërë kështu, zgjerimin e mëtejshëm të BE, një proces edhe më të vështirë.

Kështu që, qeveria shqiptare, vitin e ardhshëm ka një sprovë mjaft të vështirë dhe përcaktuese për shqiptarët, por edhe për vetë atë.

Përtej të gjitha problematikave që mund të ketë qeverisja në këto momente, testi më i rëndësishëm i saj, dhe Edi Ramës personalisht, që ndoshta do të përcaktojë dhe fatin politik të tij, është padyshim vendimi për negociatat që pritet vitin e ardhshëm.

Sepse vendimi që u mor këtë vit nga institucionet e Bashkimit Europian për çeljen e negociatave ishte një vendim i ndërmjetëm. Në kuptimin që, nuk ishte asnjë po e qartë dhe as një mbyllje dere totale.

Vendimi i BE-së për Shqipërinë hapi kaq shumë diskutime midis palëve politike, për faktin se ishte një vendim politik dhe jo teknik. Nuk ishte një vendim i prerë ku të thuhej se Shqipëria ka plotësuar kushtet e duhura apo jo. Por, si gjithmonë në mënyrë diplomatike, BE ka ndërmarrë një vendim të ndërmjetëm. Kështu që, negociata me Shqipërinë as janë hapur plotësisht dhe as janë mbyllur plotësisht.

Në këtë aspekt, vitin që vjen, është viti i së vërtetës për qeverinë Rama.

Praktikisht dhe teknikisht marrja e negociatave varet më së shumti nga puna e qeverisë. Sado konflikte politike të krijojë opozita, përtej rasteve kur kërkohen reformat e përbashkëta, në fund të fundit, ajo që vlerësohet nga Bashkimi Europian është puna e qeverisë.

Aq më tepër kur nuk ka asnjë reformë, e cila kërkon një votim bipartizan, i cili të jetë kusht i vendosur nga Bashkimi Europian. Prandaj, merren ose jo negociatat, kryesisht është sukses ose dështim i qeverisë.

Me shumë gjasa, vendimi për negociatat që Shqipëria pret të marrë në vitin 2019, nuk ka kriter tjetër, përtej indeksit të krimit që do të kemi deri në atë moment.

Kështu që, lufta ndaj krimit të organizuar, është padyshim prova më e madhe e qeverisë Rama. Jo vetëm për hapjen e negociatave, por do të shërbejë edhe si një test për vazhdimin ose jo të kësaj qeverie.

Bashkimi Europian, në të gjitha raportet e tij, thekson fort domosdoshmërinë e luftës ndaj krimit të organizuar. Në këtë moment, ndoshta ky kriter, është i vetmi nga i cili varet ecuria e çështjes së negociatave vitin që vjen, Prandaj, Ministria e Brendshme dhe puna e saj, është kthyer në një ministri jetike në këtë aspekt.