Negociatat, Basha drekon në Berlin me deputetin që i hoqi “trurin” Ramës në 2016-n

Në një kohë që në Shqipëri po diskutohej ende raporti për çeljen e negociatave me BE, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka drekuar sot me deputetin Gunther Krichbaum, i grupimit kryesor të mazhorancës gjermane.

Siç mund të shihni edhe nga kjo foto e siguruar nga Mapo.al, Basha shfaqet bashkë me kolegët e tij të PD në një prej restoranteve në Berlin.





Gunther Krichbaum nuk është një emër i panjohur në Shqipëri, pasi ai ka shkaktuar shumë debate, raporton Mapo.al

Në vitin 2016 deputeti i parlamentit gjerman, Gunther Krichbaum i preu hovin Shqipërisë për hapjen e afërt të negociatave me Bashkimin Europian, ndërsa paralajmëroi votën kundër të grupit më të madh parlamentar CSU/CDU, me argumentin se vendi nuk i ka plotësuar 5 prioritetet kyçe.

Në një konferencë për shtyp të mbajtur në Tiranë, Krichbaum-i cili tha se fliste në emër të grupit të tij parlamentar, prezantoi një paketë me shtatë kërkesa të cilat Shqipëria duhet t’i zbatojë para se të presë hapjen e dritës jeshile ngaBundestagu gjerman, shkruan Mapo.al.

“Gjermania do të mbështesë të gjitha forcat politike në progres-raportin që Komisioni Europian propozon për çeljen e negociatave, vetëm pasi Shqipëria të ketë shënuar arritje të konsiderueshme në reformën për drejtësi”, do të shprehej Krichbaum.

Ai do kritikohej ashpër atëherë nga Rama dhe mazhoranca.