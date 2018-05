Në një linjë me Izraelin, Pompeo: Irani ka gënjyer

Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se dokumentet sekrete që Izraeli pretendon se i ka në lidhje me programin bërthamor të Iranit, tregojnë se Teherani ka gënjyer.

Pompeo tha se informacionet tregojnë se një marrëveshje bërthamore e nënshkruar mes Iranit dhe gjashtë fuqive botërore në 2015, nuk është e bazuar në mirëbesim.







“Dokumentet e siguruara nga Izraeli, e që vijnë nga brenda Iranit, tregojnë pa asnjë dyshim se regjimi iranian nuk po thotë të vërtetën. Ne vlerësojmë se dokumentet që kemi parë janë autentike. Irani i ka fshehur një arkiv të gjerë bërthamore botës dhe agjencisë ndërkombëtare për energjinë bërthamore, deri më sot”, tha Pompeo.

Të hënën, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu zbuloi ato që sipas tij ishin mijëra dosje sekrete bërthamore që provonin se Irani ka vijuar fshehurazi me programin e tij bërthamor. Ai tha se kjo binte ndesh me marrëveshjen e 2015 në të cilën Irani angazhohej se do të ndalte programin e tij për energji bërthamore në këmbim të heqjes së sanksioneve. Teherani ka pretenduar gjithnjë se ishte në kërkim të energjisë bërthamore. Netanyahu sidoqoftë akuzoi Iranin se ka vijuar deri në vitin 2003 me një program sekret armësh, me emrin “Project Amad”.

Ai pretendon se Irani vazhdoi të punojë për armët bërthamore edhe pas mbylljes së “Project Amad”. Ministri i jashtëm izraelit, Javad Zarif tha ndërkohë se lëvizja e Netanyahu ishte një përpjekje e hapur për të ndikuar në vendimin e presidentit amerikan për tërheqjen ose jo nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Vetë Trump, tha se kishte parë një pjesë të prezantimit të Netanyahu dhe se situata nuk është e pranueshme. Ai tha se do të marrë një vendim për marrëveshjen para 12 majit. Sipas shtëpisë së bardhë, në materialet e Netanyahu ka të dhëna të reja dhe kompromentuese për Iranin.

Britania e madhe e ka mbështetur marrëveshjen bërthamore, shumë të rëndësishme me Iranin, edhe pasi Izraeli dhe SHBA akuzuan vendin islamik se po vijonte me programin e tij bërthamor. Një zëdhënës i qeverisë britanike, tha se inspektorët e emëruar si pjesë e marrëveshjes, po japin detaje të rëndësishme dhe po verifikojnë në mënyrë të pavarur se Irani po i përmbahet marrëveshjes. Ne nuk kemi qenë asnjëherë naiv mbi Iranin dhe qëllimet e tij bërthamore – tha zëdhënësi.