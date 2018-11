Nga Ervis Iljazaj

Pas mosdekretimit shumë të diskutuar dhe të debatuar të Sandër Lleshit nga ana e Presidentit, Edi Rama e emëroi atë si zv.ministër, duke vazhduar t’i besojë drejtimin e Ministrisë së Brendshme.







Në fakt, fjalimi i Kryeministrit Rama, ishte një fjalim tërësisht i qetë. Madje, më shumë i qetë seç duhej dhe seç pritej. Në këtë kuptim, Edi Rama zgjodhi një gjuhë strategjikisht perfekte. Duke mos sulmuar Presidentin e Republikës, por, duke dhënë arsye politiko-kushtetuese kundër vendimit të tij, dhe duke vazhduar t’i besojë kandidaturës së tij Ministrinë e Brendshme. Vetëm se, kësaj here si zv.ministër dhe jo si ministër.

Shumë zëra dhe konstitucionalistë, shumica prej tyre afër opozitës, mendojnë që të drejtosh Ministrinë e Brendshme me zv.ministër është antikushtetuese. Mirëpo, në këto kushte, në mungesë të Gjykatës Kushtetuese, ashtu sikurse shpeshherë është thënë në këto ditë, nuk ngelet gjë tjetër veçse, interpretimi personal i Kushtetutës nga ana e Kryeministrit për të vazhduar ose jo me zv.ministër.

A nuk ndodhi e njëjta gjë me Presidentin e Republikës për mosdekretimin e Sandër Lleshit!?

Kështu që, për sa kohë interpretimi i Kushtetutës u kthye në subjektiv, atëherë, institucionet e Kryeministrisë dhe Presidencës, do të vazhdojnë të ndërmarrin veprime në mënyrë personale dhe subjekteve, sipas bindjeve të tyre. Nëse vlen mosdekretimi i Presidentit, njësoj vlen dhe vazhdimi i drejtimit të Ministrisë së Brendshme me zv.ministër.

Përse njëri ka të drejtë dhe tjetri jo!?

Aq më tepër kur, Shqipëria ndodhet sot pa ambasador amerikan, i cili, duam apo s’duam ne, ka shërbyer shpeshherë si zgjidhës i mosmarrëveshjeve politike dhe institucionale, situata bëhet edhe më tepër subjektive për të dyja institucionet. Secili, me të drejtë apo pa të drejtë, ka padyshim bindjen e tij për Kushtetutën. Dhe në këto kushte, përtej mendimeve të ndryshme kushtetuese, në mënyrë paradoksale, fatkeqësisht kanë të dy të drejtë.

Ka patur shpesh nga ata që kanë kritikuar rolin e ndërkombëtarëve në Shqipëri, sidomos atë të Ambasadorit amerikan. Mirëpo, nëse duan një fakt se çfarë mund të ndodhë në politikën shqiptare në mungesë të tij, ja ku e kanë faktin e ditëve të fundit. Një krizë institucionale, e cila me shumë mundësi do të vazhdojë gjatë.

Prandaj, në mungesë të politikës amerikane në Shqipëri, politika është totalisht e çorientuar dhe më sa duket, është e aftë të krijojë vetëm kriza të vazhdueshme. Kriza e ditëve të fundit midis Presidencës dhe Kryeministrisë, tregon edhe njëherë tjetër se, një nga problemet kryesore të Shqipërisë, është me siguri politizimi i shtetit dhe institucioneve të pavarura. Nëse duam të kuptojmë se sa të pavarura janë politikisht institucionet në një vend, e dallojmë kur politika është në krizë. Sepse një nga detyrat kryesore të institucioneve është pikërisht të zgjidhë krizat politike.

Në Shqipëri, ku krizat politike janë të shpeshta, jo vetëm që ato nuk i japin zgjidhje, por, përkundrazi kalojnë vetë në krizë. Shenjë e qartë e uzurpimit politik të institucioneve të pavarura.

Kështu që, për sa kohë Shqipëria do të vazhdojë të jetë pa Gjykatë Kushtetuese, pa asistencën e ndërkombëtarëve, dhe me institucione shtetërore të politizuara, krizat politike do të jenë një normalitet.

Kjo e ditëve të fundit, është padyshim shenjë e situatës në të cilën ndodhemi aktualisht. Shpresojmë që të jetë një krizë më sa më pak kosto për jetën shoqërore dhe ekonomike të vendit.