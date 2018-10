Është ndarë nga jeta në mënyrë të papritur mjeku Flamur Tartari, në moshën 75-vjeçare. Tartari ka pasur 52-vjet në profesion, ndërsa njihet ndryshe si bisturia e artë e mjekësisë shqiptare. Tartari ka qenë dhe Kryetar i Shoqatës së Urologëve të Shqipërisë dhe punonjës në një nga spitalet private në kryeqytet.

Ai sapo kishte festuar 75-vjetorin para tre javësh. Së fundmi ai ishte shfaqur publikisht gjatë prezantimit të revistës ‘Medicus’ në Universitetin Europian të Tiranës.







“Ne mjekët jemi shumë të shpejtë kur gjejmë dashamirësi. Kritika ka kudo, por them se në të ardhmen do ta bëjmë akoma më mirë këtë punë, dhe do të japim atë që quhet mjekësia bashkëkohore. Nuk dua t’i bëj reklamë Universitetit Europian të Tiranës, por mjafton vetëm fakti se muret e këtij ambienti janë të mbushura me të gjitha portretet e intelektualëve të Shqipërisë, flet për vazhdimësinë, kulturën, dashamirësinë dhe zhvillimin e këtij universiteti për brezat e ardhshëm,” u shpreh Tartari në prezantimin e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike.

Universiteti Europian i Tiranës ka një traditë, ku presidenti i universitetit shpreh mirënjohjen me një çmim ndaj emrave të cilët japin kontribut të rëndësishëm në fusha të caktuara dhe shoqërinë shqiptare. Presidenti i Universitetit Europian të Tiranës, Adrian Civici, shprehu mirënjohjen për merita të veçanta, mjekut të njohur Flamur Tartarit.