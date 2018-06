‘Në Lurë ka qenë dhe Mehmet Shehu’, Rama – banorëve: Ishallah do shkojë ndryshe puna ime…

Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm sot në Lurë për prezantimin e projketit të “100 fshatrave”.

Ai u bëri thirrje vendasve që të investojnë në agroturizëm pasi në këtë mënyrë do të shpëtojnë nga varfëria.







Nuk munguan as batutat me fshatarët e Lurës, të cilëve Rama u premtoi se do i ndërtonte rrugën por me shaka u tha: “Mos më shkruani që sot në Facebook pse nuk është bërë rruga”.

Gjithashtu para se t’u jepte fjalën banorëve, Rama i pyeti se kush kishte ardhur tjetër në këtë vend dhe ata u përgjigjën: “Mehmet Shehu”.

“Ah, ishalla do shkojë ndryshe puna ime”,- tha Rama me shaka.