Në det apo në mal, ja ku është më mirë të bëni seks

Pushimet ndezin erosin dhe i bëjnë mirë jetës në çift: cili është destinacioni i ëndrrave të tua ‘hot’.

Në pushime po, por kuë Kur njëri nga të dy ëndërron jetën në plazh, kurse tjetri nuk pret orën që të organizojë piknikun me cilësi të lartë, të biesh dakort mund të bëhet e vështirë, por jo e pamundur. Le të zbulojmë situatat që i bëjnë pikante pushimet në det dhe në mal.







Në ajër të hapur: vera ndez fantazitë seksuale. Pushime në malë Pylli dhe drutë do të ishin një kornizë e paharrueshme për një takim dashurie. Merr një batanije dhe bëji një surprizë të dashurit tënd.

Të shtriheni në një lëndinë dhe të shikoni yjet do t’iu bëjë adoleshent për një cast. Nga bregu, për ata që janë det, tek kullota vendet për eros janë të shumta: e rëndësishme është të dish të zgjedhësh personin e duhur dhe t’ua dorëzoh veten kënaqësive të dashurisë, pa harruar që të kujdesesh për vetë sigurinë tënde.

Ndaje pasionin: kush dëshiron të merret me sport, të ecë dhe të zhytet në qetësinë e natyrës, ka ide shumë të qarta se si dëshiron ta kalojë kohën e lirë. Ta gjesh veten duke ecur krah për krah gjatë të njëjtës rrugë është një mundësi shumë e mirë për të shkëmbyer dy muhabete. Kushedi të takohesh rastësisht që e gjen veten në strehë gjatë natës nuk të jep dëshirë për të vazhduar njohjen.

Dëshirë për lajme të rejaë Në qoftë se ke parë një tip interesant, ftoje të luajë tenis ose volejboll në plazh. Falë lojës, është e mundur të afroheni me njëri-tjetrin në një mënyrë të pëlqyeshme dhe të njiheni në një dimension më të gjerë.

Në qoftë se gjendesh në mal, frekuento kampet e tenisit, kalërimin dhe strukturat sportive: mund të të ofrojnë mundësinë të argëtohesh dhe të takoh persona të rinj.

Takime të nxehta: sipas hetimeve, plazhi dhe diskoteka janë vendet më të zgjedhura për ata që janë në kërkim të një flirti veror.

Në det ndihemi më të lirë, të paktën për një moment harrojmë veshjet dhe mendimet e panevojshme duke shijuar kënaqësinë e diellit dhe të ditës pa orar.

Trupi do të rikuperojë një dimension të spontanitetit dhe natyrshmërisë falë lakuriqësisë: shfrytëzo një natë të ndritshme për një zhytje në det bashkë me të dashurin tënd, do të ndezë keqdashjen duke gudulisur dëshirën.

Fjalëkalimi: relaks! Sipas ekspertëve drita influencon bioritmin dhe ndikon në pikëpamje dhe në ndjenja me efekte pozitive në dëshirat seksuale.

Shfrytëzo një pasdite me diell për një zhytje në pishinë ose në spa. Prania e ujit favorizon relaksimin dhe aktivizon një modalitet i gjallë. Mali, pishinat në ajër të hapur dhe liqenet janë vendi perfekt për një flirt veror.