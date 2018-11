Alarm në bord, avioni i Merkel bën ulje emergjente…

Alarmi për shkak të një problemi teknik ka bërë që avioni ku udhëtonte kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel të bënte një ulje të detyruar.

Merkel ishte nisur për në Argjentinë për të marrë pjesë në Samitin e G20, kur avioni ka bërë uljen e detyruar.







Lajmi është bërë i ditur nga mediat gjermane.

Avioni është ulur në qytetin e Këlnit për shkak të një problemi teknik.

Pas rreth 1 orë fluturimi, avioni me kancelaren në bord u ul në Këln, dhe Merkel do të udhëtojë me një avion tjetër në drejtim të Buenos Aires.

Merkel po udhëtonte me zëvendësKancelarin dhe Ministrin e Financave, Olaf Scholz, në një avion Airbus A340 i quajtur ‘Konrad Adenauer’, për nder të kancelarit të parë të Gjermanisë, i cili ka 143 vende dhe mund të fluturojë 13,500 kilometra pa u ndalur dhe është e pajisur me një sistem e mbrojtjes raketore.

‘Disa sisteme elektronike’ detyruan komandantin e avionit që të anulojë udhëtimin 15 orësh për shkaqe sigurie, shkruajnë mediat gjermane./syri.net/