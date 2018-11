700 raste në vit me kancer në mushkëri, mjekët thonë se mosha mesatare e personave të prekur është rreth të 50-ave, ndërkohë që vitet e fundit vihet re një rritje e numrit të femrave të prekura nga kjo sëmundje

Një person, i cili konsumon më shumë se 200 cigare në vit ka 80% mundësi të preket nga kanceri i mushkërive pas dy dekadash. Konkluzioni vjen nga specialistët e Institutit të Shëndetit Publik sipas të cilëve kjo sëmundje qëndron në vend të parë në grupin e tumoreve, si për numrin e të prekurve ashtu dhe për vdekshmërinë. Vetëm në spitalin e mushkërive “Shefqet Ndroqi” në Tiranë mjekët thonë se vitin e shkuar kanë diagnostikuar me kancer në mushkëri rreth 700 persona. Në rreth 300 prej tyre sëmundja është kapur në stade të avancuara. Kozeta Filipi, specialiste në Institutin e Shëndetit Publik thotë se nga kanceri në mushkëri rrezikohen edhe njerëzit që marrin pjesë dhe qëndrojnë nëpër ambiente të tilla të ndotura jo vetëm nga cigarja, por edhe elemente të tilla si amianti, silici dhe ndotës të tjerë ka një predispozitë rreth 20 për qind që edhe ata të shfaqin një kancer pulmoni.







Sëmundja

“Rreth 80 për qind e rasteve të diagnostikuara me kancer të pulmonit në spitalin “Shefqet Ndroqi” kanë si faktor kryesor duhanpirjen. Nuk duhet të harrojmë dhe duhanpirjen pasive. Njerëzit që marrin pjesë dhe qëndrojnë nëpër ambiente të tilla të ndotura jo vetëm nga cigarja, por edhe elemente të tilla si amianti, silici dhe ndotës të tjerë ka një predispozitë rreth 20 për qind që edhe ata të shfaqin një kancer pulmoni”, tha për mediat Kozeta Filipi, specialiste në ISHP. Duhanpirja konsiderohet shkak parësor i kancerit të pulmonit, ndërsa pas saj vjen ndotja. Kjo dëshmohet edhe nga qytetet me numrin më të madh të personave të prekur. “Pacientët me kancer pulmoni zënë vendin kryesor nëpër qytete të cilat rezultojnë të ndotura siç është Elbasani, Fieri, Kukësi. Kjo ka të bëjë dhe me industrinë e përhapur në këto qytete”, -tha Filipi.

Mushkëria

Gjatë frymëmarrjes, fryma përshkon një rrugë të gjatë. Fillimisht ajo rrymon nga hapësira e hundës, gojës dhe fytit në skërfyell (laring) dhe më pas në bronket (rrugët e frymëmarrjes në mushkëri). Dy bronket kryesore të çojnë drejt dy krahëve të mushkërive, të cilët gjenden në anën e djathtë dhe të majtë të koshit të kraharorit. Bronket degëzohen gjithnjë e më shumë, kalojnë te bronkiolet më të imëta dhe përfundojnë më në fund tek alveolat (flluskat e mushkërive). Aty oksigjeni i thithur nga ajri kalon në gjak, ndërsa njëkohësisht, dioksid karboni, nga gjaku kalon në ajër për t’u nxjerrë më në fund përjashta. Përkundrejt murit të kraharorit mushkëria është e mbështjellë me anë të pleurës (këmishëzës së kraharorit). Bëhet fjalë për një cipë të hollë, e cila në një anë mbështjell mushkërinë, ndërsa në anën tjetër, vesh zgavrën e kraharorit nga brenda. Midis këtyre të dyjave pleura-fletëve ndodhet një e çarë (zgavra e pleurës). Kanceri i mushkërive, ose më saktë: kanceri bronkial – zë fill pothuajse gjithmonë në qelizat mukozale, të cilat veshin bronket nga brenda. Dallohen dy forma kryesore të kancerit të mushkërive: Karcinomat jo-qelizëvogla (nonparvocelulare) të mushkërive (NSCML), rreth 80 % e të gjitha karcinomave të mushkërive dhe Karcinomat qelizëvogla (parvocelulare) të mushkërive (SCML), rreth 20 % e të gjitha karcinomave të mushkërive. Të dyja format dallohen midis tyre në mes tjerash varësisht nga trajtimi dhe prognoza. Veçanërisht natyrëkeqe është karcinoma parvocelulare e mushkërive: kur të jetë zbuluar, në shumicën e rasteve ajo tashmë ka formuar metastaza. Disa lloje tumoresh, si p.sh. kanceri i gjirit, mund të formojnë metastaza (pinjoj) edhe në mushkëri. Për pasojë në vazhdim do të bëhet fjalë vetëm për tumoret e mirëfilltë të mushkërive.

Shenjat

Në stadin e hershëm kanceri i mushkërive shpesh nuk jep ndonjë simptomë. Për këtë shkak shumë nga tumoret zbulohen vetëm në një stad të vonshëm, atëherë kur janë formuar tashmë metastazat dhe s’mund të shërohen më. Shqetësimet në vazhdim mund të sinjalizojnë kancerin e mushkërive: kollitja e ngulmët (rezistente) që mban më shumë se 4 javë, kollitja kronike («Kollitja e duhanxhiut») që ndryshon papritmas; pështyma (këlbaza) e përgjakshme gjatë kollitjes; frymëzënia; sëmundja e të ftohtit (rrufa) që me gjithë trajtimin mjekësor, nuk shërohet; dhimbja në zonën e kraharorit; humbja e padëshiruar e peshës, lodhja e përhershme, mungesa e oreksit.

Kontrollet

Për diagnostifikimin e kancerit të mushkërive së pari do të bëhet radiografia e koshit të kraharorit. Këlbaza e hedhur jashtë nga kollitja do të ekzaminohet në laborator për prani qelizash kanceroze. Një kontroll tjetër i rëndësishëm është bronkoskopia (endoskopia e bronkeve): pas një anestezie lokale, mjeku fut në rrugët e frymëmarrjes një aparat të lëvizshëm në formë tubi. Me ndihmën e një kamere ai mund të shqyrtojë me saktësi bronket. Njëkohësisht, mjeku shkëput provat (kampionet) e indeve (biopsia) të cilat do të analizohen më pas nën mikroskop. Për të konstatuar nëse dhe në ç’masë është përhapur tashmë tumori në organizëm, do të realizohen dhe ekzaminime të tjera, p.sh. një tomografi kompjuterike e hapësirës së kraharorit, një ultrasonografi e veshkave ose dhe një scintigrafi e kockave.

Duhanpirja

Si ndikon duhanpirja në shfaqjen e kancerit? Më shumë se 40 lëndë kimike që shkaktojnë kancer ndodhen në tymin e cigareve. Duhani përmban substanca kancerogjene të cilat ndikojnë në materialin gjenetik të qelizave të ADN-së, material i cili është rregullator i funksionit të duhur të tyre. Dëmtimet e ADN-së shkaktojnë shumëfishim/përhapje të pakontrolluar të qelizave, dhe për pasojë shfaqet kanceri. Duhanpirja e dëmton sistemin imunitar dhe mekanizmat mbrojtës bien. Pasi është shfaqur kanceri, a ka më vlerë të lihet duhani? Studimet tregojnë se lënia e duhanit përmirëson reagimin e organizmit ndaj terapisë, si për kimioterapinë ashtu edhe për radioterapinë, si dhe redukton efektet anësore ndërkohë që plagët kirurgjikale shërohen më lehtë. Gjithashtu, rreziku i rikthimit të kancerit dhe shfaqja e një forme kanceri tjetër në organizëm ulet. Lënia e duhanit sigurisht është veprimi më i mirë që mund të bëhet për sa i përket parandalimit të kancerit. Nëse ju lini duhanin, në çdo lloj moshe, rreziku për shfaqjen e kancerit të mushkërive reduktohet vazhdimisht me kalimin e viteve. Dhjetë vjet pas lënies së duhanit, rreziku i prekjes nga kanceri i mushkërive përgjysmohet. Kurrë nuk është vonë…

Fakte

Kanceri i mushkërive është shkaku kryesor i vdekjeve nga kanceri në Shqipëri.

Në mbarë botën çdo dy minuta 1 person vdes nga kanceri i mushkërive.

Duhani është faktori kryesor i rrezikut për kancerin e mushkërive por nuk është i vetmi.

Nëse një ndryshim gjenetik është bërë shkak për lindjen dhe rritjen e kancerit, trajtimi duhet të jetë në bazë të këtij ndryshimi gjenetik.

10-15% e personave me kancer të mushkërive nuk kanë pirë kurrë duhan.

Terapitë e targetuara dhe imunoterapitë, kanë treguar përfitimet në rritjen e mbijetesës së këtyre pacientëve.

Kanceri i mushkërive prek më shumë meshkujt por kohët e fundit është vënë re një rritje e numrit të grave të prekura nga kjo sëmundje.