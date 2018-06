Ndërtuesit kanë kundërshtuar sot (e premte) përmes një deklarate ligjin “Për strehimin social”që i detyron ata që 3 përqind të sipërfaqes të ndërtimit ta kalojnë tek fondi për strehimin social i bashkive.

Ata kanë paralajmëruar se kostoja edhe në këtë rast do të transferohet tek qytetarët e tjerë duke sjellë rritje të çmimeve për shtëpitë.







“Me justifikimin se po bën politika se po bën politika sociale në favor të njerëzve në nevojë qeveria nuk po e kupton se në të ardhmen do të rëndojë xhepat e qytetarëve të thjeshtë, të cilët si konsumatorë finalë do të detyrohen ashtu si në rastet e tjera të mbarin kostot e këtyre politikave sociale pasi është e qartë se kjo taksë do të rrisë çmimet e pasurive të paluajtshme.

Qeveria nuk mund të prodhojë politika të njëanshme me qëllim që të ndihmojë shtresat në nevojë duke shkelur kushtetutën”, thuhet në deklaratën e Shoqatës së Ndërtuesve të Shqipërisë.

Taksim i dyfishtë?

Ndërtuesit nënvizojnë se parashikimi i nenit 19 në ligjin 22/2018 datë 03/05/2018 “Për strehimin social” duke qenë se ka formën e një takse të re vjen në kundërshtim me legjislacionin shqiptar sipas të cilit taksat vendore janë përcaktuar në ligjin nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar.

“Për me tepër vendosja e një parashikimi të tillë mund të konsiderohet taksim I dyfishtë duke qenë se ndërtuesit aktualisht paguajnë taksën e infrastrukturës një pjesë e së cilës shkon për ndërtimin e banesave sociale. Ky fakt e bën parashikimin e nenit 19 të ligjit për strehimin social tërësisht antikushtetues dhe ne si Shoqata e Ndërtuesve të Shqipërisë jemi tërësisht të vendosur të ndërmarrim hapa për ta zhbërë”, thuhet në deklaratë.

Ata nënvizojnë se si palë e prekur direkt nga ligji për strehimin social nuk ju është marrë mendim dhe se për ta ky ligj ka kaluar në fshehtësi dhe heshtje të plotë.