Ndërhyrja e Lulzim Bashës në favor të Vllaznisë? Mziu: Ju tregoj të vërtetën

I ftuar në emisionin sportiv "Fair Play nga Enkeleida Zeko" në "News 24", kryetari i bashkisë Kamëz, Xhelal Mziu, ka folur për situatën e klubit. Mziu ka deklaruar se në ndeshjen e fundit kundër Laçit skuadra është terrorizuar pasi arbitri favorizonte kundërshtarët.







Si janë kushtet, çfarë po përjeton skuadra. A do të mbijetojë Kamza?



Në fakt kjo situata është jo e denjë për Kamzën, vazhdon që nga faza e tretë. Ka ndryshuar qëndrimi i federatës ndaj Kamzës që nga faza e tretë, jo skuadra. Kemi më pak pikë në dy fazat e fundit pasi arbitrat kanë ndikuar në mënyrë permanente në disfavor. Në raport me Vllazninë, ata duhet ta kishin siguruar mbijetesën. Ne luajmë 11 me 14.

Ndeshja me Laçin? Laçi është bërë një nga promotorët kryesorë të aritmetikës. Sa herë luan Kamza gjyqtari ndryshohet dy herë sepse duhet të marrë urdhra nga FSHF.

Gjatë gjithë ndeshjes gjyqtari ishte në anën e Laçit. Terror ndaj futbollistëve të Kamzës. 3 futbollistë nuk luajnë në ndeshjen tjetër për shkak të ndërhyrjes së kundërshtarit.

Jemi të bindur që Kamza do të mbijetojë nëqoftëse luhet futboll. Kamza nuk del pa pikë kundër partizanit. Te Skënderbeu më është luhatur shumë besimi. Uroj që korçarët të mos bëjnë si me Teutën, duke luajtur me ekipin e dytë apo të tretë.

Flitet se Lulzim Basha ka bërë një zgjedhje. Duke qenë se dy ekipet bashkitë drejtohen nga Partia Demokratike ai ka urdhëruar qëndrimin e Vllaznisë. Një lajm që qarkullon në portale



Unë në fakt e kam lexuar këtë lajm. Është lajm i rremë, aludim. Unë mund të them se nuk është bërë bisedë me Bashën për këtë punë. Ai nuk ka aspak kohë për t’u marrë me atë pjesë. Unë me qytetin tim nuk bëj pazar.