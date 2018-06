Ndërhyrja e ashpër e Behramit: Granit Xhaka është vërtet me fat…

Por mesfushori ka qenë me fat, sepse pas analizave të bëra dje në mbrëmje, është mësuar se nuk bëhet fjalë për një dëmtim të rëndë dhe koha e rikuperimit për Xhakën nuk është e gjatë.







Ai do të jetë në Botërorin e Rusisë.

Në radhët e Zvicrës janë disa futbollistë shqiptarë, ku Xhaka dhe Behrami janë ndër më të mirët e kësaj kombëtareje.

Veçanërisht nga Xhaka pritet shumë dhe mungesa e tij në Rusi do të ishte një goditje e rëndë. Por lojtari me origjinë kosovare do të jetë gati në kohë, sipas asaj që raportojnë mediet sportive në Zvicër. / Vipsport.al