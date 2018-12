Puna te Unaza nuk ndalet, Veliaj: Historia do kujtojë njerëzit që i hapën rrugë zhvillimit

Punimet për projektin e Unazës së Madhe kanë vijuar me intensitet. Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit dhe Bashkisë së Tiranës po punon për prishjen e ndërtimeve pa leje që preken nga projekti i zgjerimit të Unazës së Madhe, në segmentin nga mbikalimi te Pallati me Shigjeta deri te Dogana. Paralelisht, Bashkia e Tiranës ka hequr pemët me gjithë pjesën e rrënjëve dhe i ka transportuar ato me kujdes për t’i mbjellë në zonën e Bregut të Lumit.

Paralelisht ka vijuar puna nga DPN2 për heqjen e shtyllave të ndriçimit që ndodhen përgjatë segmentit. Falë punës intensive, është bërë e mundur heqja e plotë e të gjithë shtyllave të energjisë elektrike. Ndërkohë, përmes një postimi në tëitter, Kryebashkiaku Erion Veliaj ka falenderuar të gjithë ata banorëve të zonës së “Astirit” që preken nga projekti i zhvillimit të “Unazës së Madhe” dhe që iu përgjigjën thirrjes së tij për të bashkëpunuar. Nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale, Veliaj thekson se kur të shkruhet historia e Tiranës, askush nuk do kujtojë penguesit e vandalët,, por do të kujtojë të gjithë ata njerëz të mirë që çuan qytetin përpara e i hapën rrugë zhvillimit.







“Kur të shkruhet historia e Tiranës, askush nuk do kujtojë penguesit e vandalët, historia s’ka 1 rresht për këta tipa! Ama do kujtojë ata njerëz të mirë që çuan qytetin përpara e i hapën rrugë zhvillimit. Mirënjohje gjithë familjeve që çdo ditë e më shumë po lejojnë Unazën e Re”, thekson Veliaj. Familjet që preken nga projekti i zgjerimit të Unazës së Madhe dhe që nuk disponojnë asnjë letër, po zhvendosen në banesa sociale ku mund të banojnë në to pa afat.

Bashkia e Tiranës i ka pajisur banesat sociale me të gjitha kushtet dhe lehtësirat për një jetesë sa më të mirë. Ndërsa për të gjitha familjet e tjera që parapëlqejnë një zgjidhje tjetër, Bashkia e Tiranës ka vënë në dispozicion edhe bonusin e qirasë për 3 vite. Banorët mund të zgjedhin vetë shtëpinë ku duan të banojnë dhe qiraja u paguhet nga bashkia.