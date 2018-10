Nga Gareth Dorrian dhe Ian Whittaker, The Conversation

Fantashkenca popullore e shekullit të 20-të e përshkruan Venusin si një vend mrekullirash me temperatura të këndshme, pyje, moçale dhe madje edhe dinosaurë. Në vitin 1950, ‘Planetarium Hayden’ në Muzeun Historik Natyror Amerikan po bënin rezervime për misionin e parë të turizmit hapësinor, shumë para epokës moderne të Blue Origins, SpaceX dhe Virgin Galactic. Gjithçka që ju duhej të bënit ishte të përcaktonit adresën tuaj dhe përzgjidhni destinacionin tuaj të preferuar, i cili përfshinte Venusin.







Sot, Venusi nuk ka gjasa të jetë një destinacion-ëndërr për aspiruesit e turizmit hapësinor. Siç zbulohet nga misione të shumta në dekadat e fundit, në vend që të ishte një parajsë, planeti është mjë ferr i gjallë me temperatura të brendshme tejet të larta, një atmosferë toksike gërryese dhe presion atmosferik dërrmues në sipërfaqe. Pavarësisht kësaj, NASA po punon për një mision konceptual për në Venus, që quhet Koncepti Operacional i Lartësisë së Lartë Venus – (HAVOC).

Por si është i mundur një mision i tillë? Temperaturat në sipërfaqen e planetit (rreth 460°C) janë në fakt më të nxehta se Mërkuri, edhe pse Venusi është afërsisht dyfishi i distancës nga Dielli. Kjo është më e lartë se pika e shkrirjes së shumë metaleve, duke përfshirë bismuth dhe plumb, të cilat madje mund të bien si ‘borë’ mbi majat më të larta malore. Sipërfaqja është një peizazh shkëmbor i shkretë, i përbërë nga fusha të mëdha të shkëmbit basaltik me tipare vullkanike dhe disa rajone malore kontinentale.

Është gjithashtu gjeologjikisht i ri, pasi ka pësuar ngjarje katastrofike në sipërfaqe. Ngjarjet e tilla ekstreme janë shkaktuar nga nxehtësia e madhe nën sipërfaqe, duke shkaktuar shkrirjen, çlirimin e nxehtësisë dhe ngurtësimin e saj. Sigurisht një perspektivë e frikshme për çdo vizitor.

Të rrish pezull në atmosferë

Për fat të mirë, ideja që qëndron pas misionit të ri të NASA-s nuk është të zbresë njerëz në sipërfaqen e papërshtatshme, por të përdorin atmosferën e dendur si bazë për eksplorim. Ende nuk është publikuar asnjë datë aktuale për një mision të tipit HAVOC. Ky mision është një plan afatgjatë dhe së pari do të mbështetet në misionet e testeve të vogla për të qenë i suksesshëm. Një mision i tillë aktualisht është i mundur me teknologjinë aktuale. Plani është të përdoren anijet ajrore, të cilat mund të qëndrojnë lart në atmosferën e sipërme për periudha të zgjatura kohore.

Sado e habitshme që mund të duket, atmosfera e sipërme e Venusit është lokacioni më i ngjashëm me Tokën në sistemin diellor. Midis lartësive prej 50km dhe 60km, presioni dhe temperatura mund të krahasohen me rajonet e atmosferës më të ulët të Tokës. Presioni atmosferik në atmosferën venusiane në 55 km lartësi është rreth gjysma e presionit në nivelin e detit në Tokë. Në të vërtetë do të ishit mirë pa kurrfarë presioni, pasi kjo është përafërsisht e barabartë me presionin e ajrit që do të hasni në majën e malit Kilimanxharo. As nuk do të duhet të izoloni veten, pasi temperatura këtu varion midis 20°C dhe 30°C.

Atmosfera mbi këtë lartësi është gjithashtu e dendur për të mbrojtur astronautët nga rrezatimi jonizues nga hapësira. Afërsia e Diellit siguron një bollëk edhe më të madh të rrezatimit diellor në dispozicion sesa në Tokë, e cila mund të përdoret për të gjeneruar energji (afërsisht 1.4 herë më e madhe).

Anijet kozmike konceptuale do të notojnë rreth planetit, duke u shtyrë nga era. Mund të përdoret në mënyrë të dobishme me një përzierje të gaztë të frymëmarrjes siç është oksigjeni dhe azoti, duke siguruar lundrimin. Kjo është e mundur sepse ajri që shërben për frymëmarrje është më pak i dendur se atmosfera e Venusit dhe, si rezultat, do të ishte një gaz që do të qëndronte pa problem pezull.

Atmosfera venusiane përbëhet nga 97% dioksid karboni, rreth 3% azot dhe gjurmë të gazeve të tjera. Ajo përmban një spërkatje të acidit sulfurik që formon retë e dendura dhe është një kontribues i madh në shkëlqimin e tij të dukshëm kur shihet nga Toka. Në fakt, planeti reflekton rreth 75% të dritës që bie mbi të nga dielli. Kjo shtresë reflektuese e reve gjendet midis 45 km dhe 65 km, me një mjegullim të pikave të acidit sulfurik poshtë deri në rreth 30 km. Si i tillë, dizajni i anijes kozmike do të duhet të jetë rezistent ndaj efektit gërryes të këtij acidi.

Për fat të mirë ne tashmë kemi teknologjinë e nevojshme për të kapërcyer problemin e aciditetit. Disa materiale që janë në dispozicion në treg, duke përfshirë teflon dhe një numër plastikash, kanë një rezistencë të lartë acidike dhe mund të përdoren për ambalazhimin e jashtëm të anijes. Duke pasur parasysh të gjithë këta faktorë, me sa duket ju mund të shkoni për një shëtitje në një platformë jashtë anijes, duke mbajtur vetëm bombolën tuaj të oksigjenit dhe të vishni një kostum rezistent ndaj agjentëve kimikë.

Jetë mbi Venus?

Sipërfaqja e Venusit është hartuar nga orbita nga radarët e misionit amerikan ‘Magellan’. Megjithatë, vetëm disa vende në sipërfaqe janë vizituar ndonjëherë, nga seria e misioneve Venera të sondazheve sovjetike në fund të viteve 1970. Këto hetime i kthyen pamjet e para dhe të vetmet deri tani të sipërfaqes së Venusit. Sigurisht që kushtet e sipërfaqes duken krejtësisht të papërshtatshme për çdo lloj jete.

Megjithatë, atmosfera e sipërme është një histori më vete. Disa lloje të organizmave ekstremofile ekzistojnë tashmë në Tokë, të cilat mund të përballojnë kushtet në atmosferë në lartësinë në të cilën HAVOC do të fluturojë. Llojet si Acidianus infernus mund të gjenden në liqenet shumë acidike vullkanike në Islandë dhe Itali. Gjithashtu, mikrobet ajrore janë zbuluar të ekzistojnë në retë e Tokës. Asnjë nga këto nuk dëshmon se jeta ekziston në atmosferën venusiane, por është një mundësi që mund të hetohet nga një mision si HAVOC.

Kushtet aktuale klimatike dhe përbërja e atmosferës janë rezultat i një efekti serrë (një efekt ekstrem serrë që nuk mund të zhbëhet), që e transformoi planetin nga një botë mikpritëse “binjake me Tokën” në historinë e saj të hershme. Ndërsa ne nuk presim që Toka të kalojë një skenar të ngjashëm ekstrem, tregon se ndryshimet dramatike në një klimë planetare mund të ndodhin kur lindin kushte të caktuara fizike.

Duke testuar modelet aktuale të klimës duke përdorur ekstremet e shfaqura në Venus, ne mund të përcaktojmë me saktësi se si efektet e ndryshme të nxitjes së klimës mund të çojnë në ndryshime dramatike. Prandaj, Venusi na siguron një mjet për të provuar ekstremet e modelimit tonë aktual të klimës, me të gjitha implikimet e natyrshme për shëndetin ekologjik të planetit tonë.

Ne ende dimë relativisht pak për Venusin, pavarësisht se është fqinji ynë më i afërt planetar. Në fund të fundit, të mësosh se si dy planete shumë të ngjashme mund të kenë një të kaluar të tillë të ndryshme, do të na ndihmojnë të kuptojmë evolucionin e sistemit diellor dhe ndoshta edhe atë të sistemeve të tjera yjore.