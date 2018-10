Sandër Lleshi u propozua nga kryeministri Edi Rama për postin e Ministrit të Brendshëm ditën e shtunë, por presidenti Ilir Meta ende nuk ka firmosur dekretin. Kryetari i Partisë Demokristiane, Nard Ndoka i ftuar në emisionin Repolitix mbrëmjen e sotme u shpreh se stafi i Presidentit ka gjetur probleme kushtetuese që e pengojnë dekretimin.

“Unë di që stafi juridik i Presidentit ka gjet probleme kushtetuese që e pengojnë dekretimin e tij, po shihen me frymë përgjegjëshmërie. Presidenti në parim ka qenë dakord, por dokumentet që ka në dispozicion…. Ka një problem që shpresojmë mos të jetë serioz. Nuk e di çfarë problemi, por edhe ta dija nuk do ta thosha. Ministri i Brendshëm është figurë politike dhe duhet të jetë e tillë. Vendosi një ushtarak për urdhëro si urdhëron. Nuk është profil politik. Ministri duhet të hartojë ligje dhe drejtojë politika. Unë e njoh, nuk kam asnjë vërejtje për formimin, mund të ishte ministër i Mbrojtjes apo Drejtësisë, por jo i Brendshëm, pasi do të dështojë. Ai është i ngjyrosur me ngjyrën e rilindjes. Dështimi i këtij ministri do të jetë spektakolar”, deklaroi Nard Ndoka.







Por ish-prokurori Shkëlqim Hajdari u shpreh se dekreti nga Meta është vonuar për shkak të axhendës së ngjeshur që ka pasur kreu i shtetit me vizita jashtë vendit.