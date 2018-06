Namik Dokle i rikthehet Parlamentit, ja deputetët që takoi

Një figurat më të njohura të Partisë Socialiste, tashmë të tërhequra nga jeta aktive politike, Namik Dokle është parë dje në ambientet e Kuvendit të Shqipërisë.

Rikthimi i Namik Dokles, ish-kryeparlamentarit të Kuvendit, mbase mund të mbartë enigma në vetvete, por socialisti ka zhvilluar disa takime me kolegët e tij të dikurshëm.







Kështu nuk kanë munguar as takimi me deputetin e LSI-së, Nasip Naço, ish-ministër i Drejtësisë. “Ballafaqimi” është bërë pikërisht në korridorin pranë komisionit parlamentar të Ligjeve, aty ku ndodhet pikturat e kryeparlamentarëve shqiptarë ndër vite, e ku nuk mungon as portreti i Dokles.

Më pas Dokle është mirëpritur në zyrë nga kryetari i grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla.

Në foton e shkrepur nga fotografi Agim Rama, Dokle shfaqet veç Ballës, edhe me deputetin e PS-së, Bashkim Fino, raporton Gjurma.al.

Fotot janë hedhur nga vetë Dokle në faqen Facbeook të tij, me shënimin “Një mirëmengjes në Kuvend”, ku nuk kanë munguar as komentet se “ti e ke vendin në Presidencë”.